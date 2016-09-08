〈南部〉正港暖警超感人！幫迷路失智婦吹頭髮

2016-09-08

〔記者王捷／台南報導〕台南市警五分局出現名副其實的「暖警」！和緯派出所警員陳柏錕見70多歲迷途老婦阿香（化名）在大雨中遊蕩，將她帶回派出所，當作自己的阿嬤把頭髮吹乾，又花了1個多小時用吹風機將阿香身上的衣服吹乾，讓家屬好感動。

台南最近有許多協助迷途老人返家的警察，警方接獲民眾報案後，用戶政系統查出迷途老人的住址，接著送老人返家，警分局長官見到警員做份內工作，誇獎協助迷途老人返家的警員是「暖警」。

全身淋濕 警方急帶回

五分局出現好幾位名副其實的「暖警」，6日深夜警員黃建隆、陳柏錕巡邏時發現阿香全身淋濕站在路邊，警方詢問阿香是否清楚姓名及住址為何？但阿香只自稱自己叫阿香，住在高雄阿蓮，警方見阿香又濕又冷，將阿香帶回派出所，把阿香當作自己的阿嬤，用吹風機將阿香的頭髮、衣服吹乾。

警方後來發現，家屬今年曾向市警一分局德高派出所報案阿香走失，透過失蹤人口留下的資料，警方才聯絡上阿香的兒子。

阿香的兒子到警所時說，因為父親住院，他平日工作忙碌，所以才由母親到醫院陪伴，母親可能失智症發作才離開醫院。