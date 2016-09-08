| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
突破！基本工資審議 7席資方委員2人現身 趕世大運？柯文哲：遠雄按程序施做大巨蛋 台鐵運務員發起9/15、16集體休假 萬張買單湧入 樂陞跌停變漲停！ 四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉正港暖警超感人！幫迷路失智婦吹頭髮

2016-09-08

〔記者王捷／台南報導〕台南市警五分局出現名副其實的「暖警」！和緯派出所警員陳柏錕見70多歲迷途老婦阿香（化名）在大雨中遊蕩，將她帶回派出所，當作自己的阿嬤把頭髮吹乾，又花了1個多小時用吹風機將阿香身上的衣服吹乾，讓家屬好感動。

台南最近有許多協助迷途老人返家的警察，警方接獲民眾報案後，用戶政系統查出迷途老人的住址，接著送老人返家，警分局長官見到警員做份內工作，誇獎協助迷途老人返家的警員是「暖警」。

全身淋濕 警方急帶回

五分局出現好幾位名副其實的「暖警」，6日深夜警員黃建隆、陳柏錕巡邏時發現阿香全身淋濕站在路邊，警方詢問阿香是否清楚姓名及住址為何？但阿香只自稱自己叫阿香，住在高雄阿蓮，警方見阿香又濕又冷，將阿香帶回派出所，把阿香當作自己的阿嬤，用吹風機將阿香的頭髮、衣服吹乾。

警方後來發現，家屬今年曾向市警一分局德高派出所報案阿香走失，透過失蹤人口留下的資料，警方才聯絡上阿香的兒子。

阿香的兒子到警所時說，因為父親住院，他平日工作忙碌，所以才由母親到醫院陪伴，母親可能失智症發作才離開醫院。

廣告
  • 警員陳柏錕把阿香當作自己的阿嬤，用吹風機幫她吹頭髮。（記者王捷翻攝）

    警員陳柏錕把阿香當作自己的阿嬤，用吹風機幫她吹頭髮。（記者王捷翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 失智老人 失蹤 警察
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
省很大乏人知 高捷認同卡申辦少

最低約四折、堪稱全國捷運目前最優惠的高雄捷運認同卡，推出近一個月，卻僅有九二八人認同；高捷也覺得奇怪，研判是剛開學，學生還不知道，也可能因各…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧五柳羹
高麗菜飯
用圓壺泡茶有原因？
認識超好用香草
轉寄

標題：〈南部〉正港暖警超感人！幫迷路失智婦吹頭髮


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月8日‧星期四‧丙申年八月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.