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〈南部〉活化百年古磚 善化社區營造秀成果

2016-09-08

〔記者林孟婷／善化報導〕台南府城有「老屋欣力」，在善化則有「古磚新意」！歷經十個月的發想與創作，善化區公所發揮社區總體營造精神，賦予陳子鏞故居百年歷史古磚嶄新生命，透過磚雕、子鏞釉等研發，延續古磚文化精神。

成果發表會九月十一日在善化區北仔店清水宮登場，活動內容包括磚雕、子鏞釉、古磚及盆栽、善好活MV行銷短片、「磚新鑽藝」專刊展示、磚染服裝走秀以及紅磚酥、北仔店道地魯麵免費品嚐等。

此次活動並結合華山基金會小品盆栽慈善義賣，以及台南市中小企業榮譽指導協進會、善化陶藝學會提供茶帖及陶藝品，所得將全數捐助華山基金會照顧獨居老人。

善化區長李皇興表示，規劃「善化事件簿」專案，有別於之前以全體投入方式，進行單一社造點的營造，此次是以個別蹲點社區的方式，針對陳子鏞故居遭拆事件深入訪查，整理出民眾意見及闡述個人觀點，並收錄於「磚新鑽藝」專刊中。

值得一提的是，選擇蹲點的嘉南、六分及光文社區，從未參與社區營造，但在社造替代役的帶動下，均樂意投入此次專案計畫，這也是公所這三年來，推動社造替代役進行社區營造創新的嘗試。

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  • 善化社區總體營造十一日成果發表，結合多個社團提供在地作品義賣，所得將幫助獨居老人、做公益。（記者林孟婷攝）

    善化社區總體營造十一日成果發表，結合多個社團提供在地作品義賣，所得將幫助獨居老人、做公益。（記者林孟婷攝）

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