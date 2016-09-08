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〈南部〉收容人好手藝 看守所月餅熱銷
2016-09-08
〔記者林孟婷／歸仁報導〕台南看守所開設烘焙班課程，讓收容人學習一技之長，製作的糕餅餐點，意外受到市場青睞，尤其中秋月餅，更是受到消費者熱烈搶購，女收容人製作的中秋月餅料好實在、價格公道，目前接單營業額已經破百萬，看到訂單一直湧進，烘焙班學員相當開心，「希望能多做一點，勞作金也會變多，想要存錢為家人買禮物」。
台南看守所開設烘焙班已有多年，十位女收容人成為烘焙班學員，近日為了中秋月餅訂單，學員認真製作月餅，趕在中秋佳節前，讓顧客可以享用到美味月餅。
去年做出口碑 目前接單已破百萬元
去年中秋月餅的營業額約八十萬，可能因為打出知名度，成為網友口中「CP值」超高的中秋月餅，加上平價以及真材實料，今年營業額目前已經破百萬，為了提升品質與質感，今年特地請廠商製作小兔子外型的包裝禮盒，相當可愛。
台南看守所女所主任龔于珊表示，中秋月餅每天限量製作，一天最多只能製作三千顆，包括蛋黃酥、綠豆椪等，配方是請專業老師研發，再教烘焙班學員們製作，為了讓消費者吃得健康安心，月餅製作採低油、低糖與低脂為主，除了月餅之外，台南看守所製作的蛋捲也相當知名，不少民眾都會下單預訂。
曾從事餐飲業的女收容人說，以前接觸過烘焙，但加入課程訓練之後，學習的技術更多，也更專業，這幾天都在製作月餅，看到訂單多很開心，希望能有更多勞作金收入，可以存錢為家人添購禮物，以後有機會還可靠烘焙專業創業。
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