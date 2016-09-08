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〈南部〉高頻熱凝療法 緩解下背痛
2016-09-08
〔記者方志賢／高雄報導〕廿歲陳姓小姐因長期姿勢不良，造成反覆下背痛，痛到無法闔眼休息，到醫院接受高頻熱凝療法，以高頻波產生高溫燒灼疼痛神經來降低疼痛感，半年後又因尾椎疼痛，同樣接受高頻熱凝療法，經廿分鐘療程，迅速改善疼痛。
七賢脊椎外科醫院脊椎外科暨疼痛治療中心主任楊子旻醫師表示，高頻熱凝療法是利用特殊電極針在Ｘ光影像引導下，以高溫燒灼疼痛神經，來降低疼痛感，過去主要處理頸、胸、腰椎痛治療，成果顯著。
楊子旻說，尾椎附近神經比較複雜，技術難度高，他首度嘗試以高頻熱凝療法治療尾椎疼痛，結果證明能有效減輕病人痛處。這項療法需藥物、復健等治療六個月無效，才能申請健保給付，否則需自費一萬五千元。
陳小姐也說，反覆下背痛是因長期姿勢不良造成，而尾椎疼痛應是唸高中時天雨路滑跌倒，多年後舊傷復發，所幸醫師及時治療，讓她免除疼痛。
楊子旻提醒，疼痛原因有很多可能性，排除病痛根源無需手術開刀或無法開刀情況下，可尋求醫師評估高頻熱凝療法治療，對下背痛、尾椎疼痛都能有立即改善效果，且減少長期吃藥的副作用。
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