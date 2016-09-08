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〈南部〉心肌梗塞 夏天救護數比冬天多
2016-09-08
〔記者洪臣宏／高雄報導〕一般人以為冬天是心肌梗塞好發季節，高市消防局統計，今年六月至八月載送胸痛患者送醫後，確診為心肌梗塞者有十二件，比一月至三月多了五件。
消防局指出，心臟疾病高居國人十大死因排名第二名，又以急性心肌梗塞的猝死率最高，目前最有效的急救方式就是儘速將患者送往醫院進行緊急心導管手術（冠狀動脈氣球擴張術），及早打通阻塞的冠狀動脈，搶救瀕臨壞死的心肌。
為能更有效率搶救生命，高市消防局首創「心電圖物聯網」建置，透過與衛生局及高雄榮總跨域合作，將十二導程心電圖提前至救護現場或救護車上執行，透過雲端傳輸心電圖至醫院電腦及醫師手機，同步啟動後送醫療團隊，爭取患者急救時效。
這套系統已在十二個消防分隊配置，消防局表示，已成功救回八十名急性心肌梗塞病患。
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