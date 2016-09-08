〈南部〉白狗遭刺癱地 動保處：最重判刑1年

2016-09-08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市茄萣區四日驚傳有白狗遭人刺傷，造成血流不止，奄奄一息，動保團體協助送醫急救，目前仍住院治療中，市府動保處會同警方介入調查，呼籲民眾提供線索。

徐園長護生園志工徐文良四日深夜十時許接獲民眾通報，指稱茄萣區有一隻白色中型狗遭人刺傷，立即從台南驅車南下高雄救援，果然於茄萣區公所附近，發現白狗癱軟在地，已經奄奄一息。

徐文良表示，白狗身上有開放性傷口，還不斷冒出鮮血，地上留有大攤血跡，令人怵目驚心，將牠止血、包紮傷口後，送往醫院急救，目前住院治療中。

徐文良指出，院方發現白狗傷口是穿刺傷，研判凶器是扁鑽或水果尖刀，傷及動脈大量出血，打了兩次止血針，所幸未傷及內臟，否則後果不堪設想。

徐文良表示，看著白狗傷重虛弱模樣，牠原本是活蹦亂跳的小生命，卻被人殘忍刺傷，他感到心疼又氣憤，呼籲民眾愛護動物，不要傷害無辜生命。

市府動保處據報介入調查，會同警方加強巡邏，並調閱監視器畫面，查訪案發目擊者，以釐清整個案情，呼籲民眾踴躍提供線索，協助警方追緝凶手。

動保處表示，故意傷害動物致肢體殘缺、重要器官功能喪失或死亡，觸犯動保法刑責，最重可處一年有期徒刑，併科十萬至一百萬元罰金。