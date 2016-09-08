〈南部〉高雄永安「失戀有藥醫」公園 將覓地重建
無償借地 打造特色公園
〔記者蘇福男／永安報導〕永安區保寧社區舊名「烏樹林」，當地有一則「水蓮可治癒失戀」的有趣傳聞，社區免費借地打造「失戀有藥醫」公園，成為當地特色；未料，高市稅捐處以「該公園為農地未農用」為由，將課徵地主地價稅並追繳欠稅，社區幾經交涉，稅捐處雖同意採權宜之計，但借地地主已興趣缺缺，「失戀有藥醫」公園將轉移陣地。
保寧社區理事長蘇河源說，省道台十七線將社區一分為二，烏樹林居民自清朝起即以養殖魚類為生，魚塭都集中在台十七線以西，聽老一輩講述，昔日一到夏天，魚塭會自然生長一種叫「水蓮」的植物，吸引外地年輕男子來收割賺外快。
據了解，當時烏樹林出美女，許多年輕男女因採收水蓮而擦出火花，但因當時社會風氣保守，彼此只能「愛在心裡口難開」，水蓮採收結束，男子返回村莊農作，不少人因為思念、失戀而失魂落魄，聽說吃了水蓮後，就感覺打通任督二脈，整個人都舒坦起來，所以當地因此有「水蓮可治癒失戀」的傳說。
保寧社區三年前參加農委會農村再生計畫，蘇姓地主免費借地給社區打造成「失戀有藥醫」公園，社區志工在七十多坪用地上，栽植薄荷、石莧、咸豐草、木苧麻、七層塔等保健植物，而且經過草藥達人調配的失戀藥單，飲用後神清氣爽、心情舒坦，失戀苦悶也隨之緩解，因而成為全台獨一無二的特色公園。
慘遭追稅 地主不願再借
蘇河源說，今年初社區接獲高市稅捐處來文，指該公園為農地但卻未農用，因此，將依法對借地給社區綠美化的地主課徵地價稅，並且追繳三年來的欠稅，引起地主不滿，認為「好心給雷親」，社區幾經交涉後，稅捐處雖同意地主填具保證文件，即不必課稅，但地主已不願再借地給社區營造，蘇河源無奈地表示，「失戀有藥醫」公園將另覓地重建。
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