快訊iPhone 7 背面有秘密！這個細節你看到了嗎？ 9/16開賣！iPhone7台灣售價24,500 元起跳！ 不起眼的也很厲害？Apple 發表會有 7 大亮點！ 四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
〈南部〉挽面研習班 男女長輩開心「修容」
2016-09-08
〔記者楊金城／下營報導〕婆婆媽媽的古早美容術「挽面」，現在很少見了，下營區樂齡學習中心昨天開辦挽面研習班，連男性也來參加，挽面不只讓面容「白泡泡、幼咪咪」，也可用來除腳毛。
下營區老人福利協進會理事長馮玉麟邀請八十二歲阿嬤姜美玉擔任挽面老師，她是樂齡中心的志工，難得有機會傳授各式挽面技巧，相當開心，研習班還特地取名「古早美容回春班」，吸引四十多位婆婆媽媽學習，其中還有三位大叔也來研習。
「挽面」是將細棉線咬在口中，再用手帶動細棉線，在臉部來回滾動、摩擦，夾除臉部表面小細毛和角質層。姜美玉說，年輕時就會自己挽面，保養美容，幫親友挽面也是一種「外交」，會有好人緣，這次擔任授課老師，一開始還擔心技巧生疏，沒人願意來學，沒想到大受歡迎。
馮玉麟說，台灣早期不少老一輩婆婆媽媽用挽面來美容，算是很普遍，現在很少見了，推廣挽面不只讓志工貢獻所長，並傳承技藝，不致在這一輩失傳。
「男同學」學挽面和當起被挽面的模特兒，有些不好意思，但看到挽面後面色充滿光采，相當開心，婆婆媽媽也學得開心。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
《小檔案》數位學生證 可轉換認同卡
高捷說明，認同卡分為一般與學生兩款，可透過網路申請，並在網路申請資料中選擇就近車站取回或郵寄，學生卡則因大多數學生都有數位學生證一卡通，可就近在各捷運車站設定、轉換為認同卡；無論一般卡或學生卡，若要到…
網友回應
熱門新聞
- 樂陞董座當庭改列被告 限制出境出海
- 差點成許純美第5任老公....他現在賣麵討生活
- 遠雄退讓 大巨蛋暫不解約
- 同爸媽不同姓 哥叫陳曾、弟叫曾陳
- 聯發科8月營收258億 創歷史新高
- 名店月餅 這裡買!
- 南榮科大校長賣假學歷 厚顏求檢別扣名車
- 即食生鮮蔬果抽驗 2成5含菌恐拉肚子
- 加國法官問性侵被害人：為何不夾緊膝蓋？
- 當街強擄女學生意圖性侵 男嫌辯：網友相約車震
- 馮明珠任北京故宮顧問 台北故宮澄清：毫無所悉
- 《中英對照讀新聞》One in five mothers say they chose wrong name for their child 5分之1的母親自認幫小孩取錯名字
- 海基會副董、秘書長 張天欽兼任
- 6天逾5000人附議／正義魔人「催票」 廢博愛座火速成案
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tourism operators to stage march
- Apple Watch市占腰斬 蘋果穿戴裝置落衰
- 殷仔「快回來了」！ 估10天內重返大聯盟
- 斗六殺到竹山持槍擄人 警：前議員子並無涉案
- 日玩「手遊」10小時 男大生視茫茫險瞎
- 川普8月募得約9000萬美元競選經費
- 展現改革決心 東京都知事自減半薪
- 台鐵中秋疏運搞定 花東實名制訂票延今日
- 林萬億遺憾 加速進行實質討論
- 義大球員送舊迎新：感謝義联當年出手
- 〈實現我的旅遊夢〉湛藍愛琴海神話─希臘羅德島
- 09/08 各報重點新聞一覽
- 自由廣場》想起那幾位年輕軍法官
- 一朗首度代打開轟 馬林魚還是贏不了
- 不買放水買贏球 世足資格賽爆賄聞
- 自由廣場》大學國際排名 有捷徑
- iPhone 7 傳16日開賣
- 詹詠然「強心臟」 連3年混雙殺進4強
- 視障生拚學費 國泰醫院邀表演
- 歐元疲軟助攻 歐股近4月以來高點
- 新聞透視／富邦承諾相信專業 給教練多點權力
- 迪奧密集煥顏 尊寵貴婦
- 台幣升值侵蝕上市公司盈餘 台股獲利掉2%
- 歐尼爾、艾佛森、姚明3球星 週五進名人堂
- 華語尖兵赴16國 播種台灣文化
- 失業男拒分手 刺死女友再自殘
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉挽面研習班 男女長輩開心「修容」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分