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〈南部〉挽面研習班 男女長輩開心「修容」

2016-09-08

〔記者楊金城／下營報導〕婆婆媽媽的古早美容術「挽面」，現在很少見了，下營區樂齡學習中心昨天開辦挽面研習班，連男性也來參加，挽面不只讓面容「白泡泡、幼咪咪」，也可用來除腳毛。

下營區老人福利協進會理事長馮玉麟邀請八十二歲阿嬤姜美玉擔任挽面老師，她是樂齡中心的志工，難得有機會傳授各式挽面技巧，相當開心，研習班還特地取名「古早美容回春班」，吸引四十多位婆婆媽媽學習，其中還有三位大叔也來研習。

「挽面」是將細棉線咬在口中，再用手帶動細棉線，在臉部來回滾動、摩擦，夾除臉部表面小細毛和角質層。姜美玉說，年輕時就會自己挽面，保養美容，幫親友挽面也是一種「外交」，會有好人緣，這次擔任授課老師，一開始還擔心技巧生疏，沒人願意來學，沒想到大受歡迎。

馮玉麟說，台灣早期不少老一輩婆婆媽媽用挽面來美容，算是很普遍，現在很少見了，推廣挽面不只讓志工貢獻所長，並傳承技藝，不致在這一輩失傳。

「男同學」學挽面和當起被挽面的模特兒，有些不好意思，但看到挽面後面色充滿光采，相當開心，婆婆媽媽也學得開心。

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  • 挽面研習班連男性也來參加。（記者楊金城攝）

    挽面研習班連男性也來參加。（記者楊金城攝）

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標題：〈南部〉挽面研習班 男女長輩開心「修容」


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