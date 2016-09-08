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〈南部〉打造大王船 金唐殿取（舟參）

2016-09-08

〔記者楊金城／佳里報導〕國定古蹟佳里金唐殿三年一科醮典被稱為「蕭壠香」，丁酉香科醮典將在明年農曆一月廿一日登場，舉辦五天的五朝醮典，並在明年農曆一月廿六日「送王」燒王船，為打造大王船，金唐殿昨天到佳里中山公園「取（舟參）」，鋸下長度近四公尺的老榕樹枝幹，將作為王船的龍骨。

為了保存整個香科過程，中研院也派員拍攝記錄「取（舟參）」過程。「蕭壠香」是台南市西南沿海五大香科之一，每三年一科的王船醮典，千歲爺出巡遶境十七角頭、廿四村庄。

金唐殿將王船交由王船師傅王文傑打造，造價七十多萬元，在佳里中山公園選中三棵老榕樹適合「取（舟參）」，再交由金唐殿供奉的千歲爺決定，經擲筊後，選中一棵百年老榕「取（舟參）」，並向台南市工務局申請修剪榕樹獲准。

昨天上午金唐殿「請王」，迎請金唐殿的朱、雷、殷、金府王爺和觀音佛祖，由主委余榮和、丁酉香科五大會首及五位主會首隨行，抵達佳里中山公園後，展開「取舟參」儀式，在兩次焚香和向樹王公稟報疏文後，獲得聖杯同意，因下大雨，「取（舟參）」費時近三個小時，才順利鋸下巨大的老榕枝幹。

金唐殿總幹事陳日清說，丁酉年香科的王船龍骨長九尺九寸七分，木材須經陰乾後才能製作，廟方將在九月廿六日「請（舟參）」到金唐殿的「王船廠」，開始打造王船，當天將請于美人擔任香科代言人。

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  • 「取（舟參）」鋸下的老榕樹枝幹，將作為王船的龍骨。（記者楊金城攝）

    「取（舟參）」鋸下的老榕樹枝幹，將作為王船的龍骨。（記者楊金城攝）

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