〈南部〉麻豆轉運站當「驛站」 轉銷農特物產
2016-09-08
〔記者楊金城／麻豆報導〕以日本「道之驛」為構想概念，麻豆轉運站設立的「台南農特物產館」昨天開賣，特別推出中秋麻豆文旦好禮「柚轉禮盒」，限量發售，從兩粒二百五十元到十台斤裝二千元的各等級文旦都有，並開放預購，讓旅客在候車時，即可取貨搭車返鄉。
推「柚轉禮盒」 候車時即可取貨
市府投資的台南市農產運銷公司，在麻豆轉運站設立台南農特物產館，六月開始試營運後，昨天開賣，農產運銷公司總經理林勝仁、農業局副局長郭伊彬和麻豆區長林振祿，一起為麻豆文旦禮盒站台行銷。
麻豆栽種約八百公頃文旦，麻豆文旦具全國高知名度，受市場歡迎，郭伊彬說，麻豆文旦已快售完，這週是消費者搶購最後機會，要買要快。
林勝仁說，麻豆轉運站在二樓設立台南農特物產館，看好客運公車轉運人潮，精選台南市各區特色農產販售，如麻豆柚花系列產品、關廟麵、鳳梨果醬、東山咖啡、新化地瓜、橄欖系列產品、善化、西港胡麻油、胡麻麵線、芝麻糖等。
林振祿說，「柚」轉禮盒含「有賺」的祝福語，期望今年文旦銷售順暢，也讓購買者和收禮者感受祝福的心意。旅客可向台南市農產運銷公司訂購文旦禮盒，在九月九日或九月十四日候車時取貨。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
省很大乏人知 高捷認同卡申辦少
最低約四折、堪稱全國捷運目前最優惠的高雄捷運認同卡，推出近一個月，卻僅有九二八人認同；高捷也覺得奇怪，研判是剛開學，學生還不知道，也可能因各…
網友回應
熱門新聞
- 不甩禁婚令 日桌球女將福原愛和江宏傑結婚了！
- 差點成許純美第5任老公....他現在賣麵討生活
- 侯季然導《四十年》 記錄台灣民歌史
- 大巨蛋復工續建 還要闖三關
- 社論》穿透年輕世代的集體問題
- 東河文旦減產搶手 最後促銷
- 負利率蔓延！投資歐洲公司債 還要倒貼錢
- 小港陸配命案 警方朝情殺方向偵辦
- 迪奧密集煥顏 尊寵貴婦
- 柯強硬終讓遠雄屈服 郝辦不開心：「一場鬧劇」
- 官員：馬政府失職 坐視業者命脈繫中國
- 神明點醒 豬哥亮大腸癌手術成功
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tourism operators to stage march
- 突破！基本工資審議 7席資方委員2人現身
- 歡樂友緣女子公開賽》泰國雙姝 並列領先
- 西島秀俊帥臉走鐘 網友驚：森進一4ni？
- 印尼青少年發明展 我第三
- 2800萬難民是孩童 占全球近半
- 陳其邁酸中央社陳國祥臉書：幫鄭南榕開粉絲專頁
- 野火竄燒猛烈 西葡兩國數千消防員灌救
- 雙十連假高鐵票 9/10起開放訂票
- 救護車沒開進庭院 父子圍攻救護員
- 湖南「蜉蝣」多如雪片紛飛 集體暴斃堆滿馬路
- 海上對流雲系旺盛 澎湖發布大雨特報
- 三度約談蔡友才 檢辯激烈攻防
- 惱人「酒糟肌」 臉頰紅潤不代表氣色好
- 言行粗鄙率直 杜特蒂獲菲人空前支持
- 立委指控 中央社逼記者拉業務 佣金流向不明
- 吳怡霈拉來賓跳火坑 自揭代言費有...
- 迪克牛仔「還活得好好的」 銷聲匿跡自認該被淘汰
- 蔡健雅曬愛喇舌洋男 激吻照曝光！
- 騎車看見超狂置物箱 網友想喊「媽媽」好神！
- iPhone 7 亮相 高解析度雙鏡頭
- 台幣匯率煞不住 昨再勁揚1.72角
- 台鐵運務員發起9/15、16集體休假
- 驚！《步步》姜河那贈情詩 IU回禮藏玄機
- 牧德晶圓檢測 打入一線封測廠
- 不買放水買贏球 世足資格賽爆賄聞
- 高爾夫》老虎回來了！伍茲宣布10月美巡賽復出
- 澳洲Q2經濟成長3%
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉麻豆轉運站當「驛站」 轉銷農特物產
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分