〈南部〉麻豆轉運站當「驛站」 轉銷農特物產

2016-09-08

〔記者楊金城／麻豆報導〕以日本「道之驛」為構想概念，麻豆轉運站設立的「台南農特物產館」昨天開賣，特別推出中秋麻豆文旦好禮「柚轉禮盒」，限量發售，從兩粒二百五十元到十台斤裝二千元的各等級文旦都有，並開放預購，讓旅客在候車時，即可取貨搭車返鄉。

推「柚轉禮盒」 候車時即可取貨

市府投資的台南市農產運銷公司，在麻豆轉運站設立台南農特物產館，六月開始試營運後，昨天開賣，農產運銷公司總經理林勝仁、農業局副局長郭伊彬和麻豆區長林振祿，一起為麻豆文旦禮盒站台行銷。

麻豆栽種約八百公頃文旦，麻豆文旦具全國高知名度，受市場歡迎，郭伊彬說，麻豆文旦已快售完，這週是消費者搶購最後機會，要買要快。

林勝仁說，麻豆轉運站在二樓設立台南農特物產館，看好客運公車轉運人潮，精選台南市各區特色農產販售，如麻豆柚花系列產品、關廟麵、鳳梨果醬、東山咖啡、新化地瓜、橄欖系列產品、善化、西港胡麻油、胡麻麵線、芝麻糖等。

林振祿說，「柚」轉禮盒含「有賺」的祝福語，期望今年文旦銷售順暢，也讓購買者和收禮者感受祝福的心意。旅客可向台南市農產運銷公司訂購文旦禮盒，在九月九日或九月十四日候車時取貨。