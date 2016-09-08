〈南部〉【解決垃圾危機】三億元活化掩埋場 最快年底發包

2016-09-08

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市城西第四期垃圾掩埋場興建計畫，因各界強烈反對而暫緩興建，為解決垃圾危機，台南市政府明年度編列城西第三期垃圾衛生掩埋場活化再利用工程計畫約二億四千多萬元，加上環保署一億餘元的補助，共約三億餘元，進行第三期掩埋場活化，預計年底或明年初發包，明年動工。

環保局表示，掩埋場活化工程，約可增加卅六萬立方公尺的容積，估計可使用至一○九年，加上城西焚化爐將進行延役功能提升，屆時可望解決短、中期的生活垃圾問題。至於事業廢棄物部分，目前南市都是運到外縣市處理，事業廢棄物最終仍須台南市自行消化處理。

台南市代理議長郭信良也支持掩埋場採活化方式代替興建第四期掩埋場。他表示，掩埋場活化工程將可解決掩埋場明年即將飽和的問題。

配合垃圾回收減量 掩埋場可使用至一○九年

環保局表示，城西第三期掩埋場面積約十．七公頃，目前可以掩埋容積約只剩三萬立方米，約只剩十分之一，預計明年中即飽和，目前該局先將掩埋場上堆置的樹枝落葉清理掉，加上活化工程預計未來可以進行六公頃面積的活化再處理，配合台南市的垃圾回收減量措施，將可延長掩埋場的使用年限至一○九年，解決短期即將產生的垃圾危機。

環保局表示，除了第三期的活化工程，由於城西焚化爐至一○九年即將屆滿廿年的使用年限，屆時也將進行延役及功能提升，如果情況良好，最久可以再使用廿年。