〈南部〉豪雨成災 藍營批三爺溪整治破功

2016-09-08

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市接連兩天的豪雨造成多處地方積淹水，台南市長賴清德剛好出訪美國，台南市議會國民黨團昨天痛批賴清德的治水竟不堪一擊，並質疑賴清德「為什麼台南市民需要賴市長的時候，你卻出國？」

國民黨團發言人洪玉鳳質疑，賴市長這次只是單純赴美邀請姊妹市來台南參訪，又不是參加特別活動，結果，賴市長的選擇是去美國，而不是跟市民在一起。

市府秘書長李孟諺表示，這次台南的強降雨，屬於豪雨等級，依市府的標準作業程序，只需水利局長坐鎮指揮即可，大豪雨則由秘書長坐鎮，超大豪雨才是由市長坐鎮指揮。而豪雨依規定，應變中心只要三級開設即可，但市府也擴大到二級開設，他也親自指揮，並與副市長顏純左在第一時間到各地了解積淹水的情況，積淹水也已陸續消退。

國民黨書記長蔡育輝、洪玉鳳表示，賴清德一直自誇三爺溪治水整治績效，但這一場大雨，立刻讓賴市長治水績效破功，仁德、永康交流道涵洞及附近道路水淹及膝，交通大打結，低窪地區更是水沖入屋內，為什麼中央補助地方幾百億元治水工程，竟如此不堪一擊？為什麼台南市民需要賴市長的時候卻出國？

市府︰多處往年淹水區這次沒淹

李孟諺表示，有關三爺溪的整治，市長的意思指，若依一般正常程序，整治經費高達八十億元，必須二、三十年才能整治好，但市府先用緊急的方式處理，像三爺溪旁的仁德工業區，過去二、三十年飽受淹水之苦，也曾經一年淹九次，但這次就沒有淹水，而過去常淹水的保安工業區、麻豆、七股龍山等地這次也沒有淹了，顯見治水有其成效。他強調，只要有整治，雖不致不淹，但比起過去顯然已有明顯的差距。