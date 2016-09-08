快訊突破！基本工資審議 7席資方委員2人現身 趕世大運？柯文哲：遠雄按程序施做大巨蛋 台鐵運務員發起9/15、16集體休假 萬張買單湧入 樂陞跌停變漲停！ 四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
〈南部〉豪雨成災 藍營批三爺溪整治破功
2016-09-08
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市接連兩天的豪雨造成多處地方積淹水，台南市長賴清德剛好出訪美國，台南市議會國民黨團昨天痛批賴清德的治水竟不堪一擊，並質疑賴清德「為什麼台南市民需要賴市長的時候，你卻出國？」
國民黨團發言人洪玉鳳質疑，賴市長這次只是單純赴美邀請姊妹市來台南參訪，又不是參加特別活動，結果，賴市長的選擇是去美國，而不是跟市民在一起。
市府秘書長李孟諺表示，這次台南的強降雨，屬於豪雨等級，依市府的標準作業程序，只需水利局長坐鎮指揮即可，大豪雨則由秘書長坐鎮，超大豪雨才是由市長坐鎮指揮。而豪雨依規定，應變中心只要三級開設即可，但市府也擴大到二級開設，他也親自指揮，並與副市長顏純左在第一時間到各地了解積淹水的情況，積淹水也已陸續消退。
國民黨書記長蔡育輝、洪玉鳳表示，賴清德一直自誇三爺溪治水整治績效，但這一場大雨，立刻讓賴市長治水績效破功，仁德、永康交流道涵洞及附近道路水淹及膝，交通大打結，低窪地區更是水沖入屋內，為什麼中央補助地方幾百億元治水工程，竟如此不堪一擊？為什麼台南市民需要賴市長的時候卻出國？
市府︰多處往年淹水區這次沒淹
李孟諺表示，有關三爺溪的整治，市長的意思指，若依一般正常程序，整治經費高達八十億元，必須二、三十年才能整治好，但市府先用緊急的方式處理，像三爺溪旁的仁德工業區，過去二、三十年飽受淹水之苦，也曾經一年淹九次，但這次就沒有淹水，而過去常淹水的保安工業區、麻豆、七股龍山等地這次也沒有淹了，顯見治水有其成效。他強調，只要有整治，雖不致不淹，但比起過去顯然已有明顯的差距。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
省很大乏人知 高捷認同卡申辦少
最低約四折、堪稱全國捷運目前最優惠的高雄捷運認同卡，推出近一個月，卻僅有九二八人認同；高捷也覺得奇怪，研判是剛開學，學生還不知道，也可能因各…
網友回應
熱門新聞
- 不甩禁婚令 日桌球女將福原愛和江宏傑結婚了！
- 差點成許純美第5任老公....他現在賣麵討生活
- 侯季然導《四十年》 記錄台灣民歌史
- 大巨蛋復工續建 還要闖三關
- 社論》穿透年輕世代的集體問題
- 東河文旦減產搶手 最後促銷
- 負利率蔓延！投資歐洲公司債 還要倒貼錢
- 小港陸配命案 警方朝情殺方向偵辦
- 迪奧密集煥顏 尊寵貴婦
- 柯強硬終讓遠雄屈服 郝辦不開心：「一場鬧劇」
- 官員：馬政府失職 坐視業者命脈繫中國
- 神明點醒 豬哥亮大腸癌手術成功
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tourism operators to stage march
- 突破！基本工資審議 7席資方委員2人現身
- 歡樂友緣女子公開賽》泰國雙姝 並列領先
- 西島秀俊帥臉走鐘 網友驚：森進一4ni？
- 印尼青少年發明展 我第三
- 2800萬難民是孩童 占全球近半
- 陳其邁酸中央社陳國祥臉書：幫鄭南榕開粉絲專頁
- 野火竄燒猛烈 西葡兩國數千消防員灌救
- 雙十連假高鐵票 9/10起開放訂票
- 救護車沒開進庭院 父子圍攻救護員
- 湖南「蜉蝣」多如雪片紛飛 集體暴斃堆滿馬路
- 海上對流雲系旺盛 澎湖發布大雨特報
- 三度約談蔡友才 檢辯激烈攻防
- 惱人「酒糟肌」 臉頰紅潤不代表氣色好
- 言行粗鄙率直 杜特蒂獲菲人空前支持
- 立委指控 中央社逼記者拉業務 佣金流向不明
- 吳怡霈拉來賓跳火坑 自揭代言費有...
- 迪克牛仔「還活得好好的」 銷聲匿跡自認該被淘汰
- 蔡健雅曬愛喇舌洋男 激吻照曝光！
- 騎車看見超狂置物箱 網友想喊「媽媽」好神！
- iPhone 7 亮相 高解析度雙鏡頭
- 台幣匯率煞不住 昨再勁揚1.72角
- 台鐵運務員發起9/15、16集體休假
- 驚！《步步》姜河那贈情詩 IU回禮藏玄機
- 牧德晶圓檢測 打入一線封測廠
- 不買放水買贏球 世足資格賽爆賄聞
- 高爾夫》老虎回來了！伍茲宣布10月美巡賽復出
- 澳洲Q2經濟成長3%
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉豪雨成災 藍營批三爺溪整治破功
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分