〈南部〉瞬間強降雨 氣象中心︰恐延續到下週
〔記者王捷、蔡文居、王涵平／台南報導〕台南市昨日仍被列為豪雨區，有局部大雨或豪雨發生的機率，南區氣象中心指出，受到低壓帶的影響，瞬間強降雨的情況，可能會延續到下星期三，今日雨勢可能稍微趨緩，總降雨時間可能也不會比前兩天長，不過仍要注意突來的強降雨。
台南市政府災變中心指出，昨日仁德、安南區發生短時間強降雨，十分鐘下了廿毫米，今晚八點到明天清晨八點可能會累積卅毫米到五十毫米的降雨量，雖然雨勢趨緩，市府仍會上緊發條。
根據中央氣象局統計，六日永康區、安南區、北區、中西區、安平區及仁德區累積雨量都超過二百毫米，仁德站時雨量甚至高達八十六．五毫米，這兩天降雨量台南地區幾乎是全國前十名，尤其永康地區三日來至昨日晚間八點累積四百多毫米的雨量，是目前全台降雨量累積最多。南區氣象中心指出，七日台南降雨雖然沒有六日嚴重，八日也將更加趨緩，但這一週天氣仍不穩定。
市府六日下午防災中心二級第一階段開設後，水利局已啟動轄內抽水站四十一站及移動式抽水機一百六十五台，對於積水路段立即進行封路措施，同時透過各種傳遞方式，讓用路人第一時間能接獲封路訊息。對於山區道路土石滑落坍塌路段，由工務局緊急調動人力機具進行搶修搶通，環保局對於淹水路段已調派各區清潔隊會同區公所，進行巡查檢視水溝蓋入水口是否有落葉雜物阻塞，截至七日下午五時止，已進行全市廿五處重要地下道側溝巡檢清淤。
一七五線咖啡公路十八．五公里處路面昨早塌陷，市府展開緊急搶修，目前道路封閉，預計工期二至三天，籲請用路人行駛替代道路。順向通行（南下）改由南一○四及南一○四之一，及逆向通行（北上）改由南一○五之一。
新營、永康與白河共有九座橋樑封閉，道路封閉情形分別在東山、龍崎共計兩個路段封閉，災害詳情可上「災害應變告示網」查看最新資訊。
台南市這一波強降雨，造成台南多處積淹水，昨天下午又下大雨，安南區多處低窪地區傳出淹水，其中，每雨必淹的安南區安中路一段與同安路口再度淹水，居民抱怨這兩天淹了四次。市府秘書長李孟諺表示，同安路側溝有逆坡現象，還有排水溝鋼筋凸出等問題，造成雨水無法即時宣洩，目前改善工程已發包，十月底可以完成改善積淹水的情形。
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標題：〈南部〉瞬間強降雨 氣象中心︰恐延續到下週
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