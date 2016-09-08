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〈南部〉連下六天雨 胡麻「滅頂」西瓜「泡湯」

2016-09-08

〔記者楊金城／將軍報導〕去了了！從上週五到昨天接連下了六天雨，害慘秋作農作物，西港、將軍的胡麻和將軍西瓜因農田積水「泡湯」，農損慘重，西港、將軍胡麻受災面積合計初估二百公頃，西瓜也有數十公頃受災，農民叫苦連天，盼勘災救助。

而學甲區往年栽種硬質玉米、青割玉米的面積近千公頃，秋作最近才開始播種，公所昨天接獲農民通報約七公頃玉米受災，實際受災面積要待放晴後才能統計。

西港區農會和農民契作栽種胡麻有八十五公頃，而西港區胡麻種植面積多達約三百一十公頃，大多在上月播種。

農會︰放晴後 胡麻一曝曬就會枯萎

農民說，胡麻還屬幼苗，有的長高到卅八公分，有的僅長到五公分高，禁不起積水泡爛根部；西港區農會總幹事陳月英說，農會和農民契作的八十五公頃胡麻都泡水，放晴後一曝曬陽光就會枯萎，全部去了了。

將軍區農會總幹事吳明成說，將軍在長榮、忠興和保源里栽種西瓜面積超過一百公頃，栽種胡麻約一百四十公頃，下太多天雨，西瓜田和胡麻田都積水，西瓜和胡麻要存活「很拚」，預估延遲性的農損慘重。

去年秋作種植的西港、將軍胡麻因雨災，損失超過五成，沒想到今年又受雨災，農民怨嘆說天公伯沒照顧，死掉的胡麻須進行復耕重新栽種和補植。

將軍出產的大西瓜是唯一冬天的西瓜，約在十一月採收，這次雨勢不斷，跟去年一樣又遭遇雨災，農民叫苦連天。

農業局︰農損速報 胡麻損失居冠

南市農業局表示，迄昨日農損速報損失金額總計約三百多萬元，以胡麻損失一百多萬元居冠，其他損失較大者依序為西瓜、大豆、洋香瓜、毛豆等，但目前僅為初報，有些農作物災損情況可能會陸續出現，公所會持續查報。

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  • 將軍區的西瓜泡水後受創。（記者楊金城攝）

    將軍區的西瓜泡水後受創。（記者楊金城攝）

  • 西港、將軍的胡麻田泡在水裡，災損慘。（記者楊金城攝）

    西港、將軍的胡麻田泡在水裡，災損慘。（記者楊金城攝）

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標題：〈南部〉連下六天雨 胡麻「滅頂」西瓜「泡湯」


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