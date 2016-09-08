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〈南部〉澎湖鳥嶼清港 海砂堆置惹議

2016-09-08

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖東海鳥嶼港新近進行清港工程，挖出的大量海砂被堆置在澎澎灘東側沙灘，保育團體擔憂，冬季東北季風起，海砂會覆蓋珊瑚礁群，影響海洋生態；縣府工務處表示，堆置地點與農漁局、國產署合勘，不會造成生態浩劫。

位在澎湖東海的鳥嶼，出入港口淤積嚴重，縣府工務處規劃清港工程，清出三萬五千立方公尺海砂，分別堆置澎澎灘東側沙灘、鳥嶼公園內。由於澎澎灘為夏季燕鷗棲息重鎮，加上鄰近海域珊瑚礁群生長，環保團體擔憂，冬季東北季風起，將把海砂颳回海中，覆蓋珊瑚礁群導致死亡，引發生態浩劫。

針對環保團體的質疑，工務處長蔡淇賢表示，當地原本就是沙洲地形，退潮時會整片浮出海面，不是潮間帶地形。因此，與農漁局、國有財產署共同會勘時，認為是堆置海砂的最佳地點，對於環境生態影響最小；至於當年澎澎灘是鳥嶼建港造成海砂流失，因水文改變而浮出的沙洲，為何現在又回流港內、造成淤積？可能是水文再度發生變化。

其實，水文變化不僅在鳥嶼發生，北海旅遊勝地吉貝島，原本北山屬於侵蝕地形，但興建防波堤後，卻出現沙灘淤積。因此，水文改變可能是因人為設施、颱風等造成變化，其中最大的影響就是建堤造港；澎湖龍門港也是因延長防波堤，導致海砂往尖山林投飄移而去。因此，如何保有現存的潮間帶，永續海洋資源，是現在縣府努力的目標。

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  • 澎澎灘為燕鷗繁衍的天堂，若發生生態浩劫，影響相當深遠。（讀者提供）

    澎澎灘為燕鷗繁衍的天堂，若發生生態浩劫，影響相當深遠。（讀者提供）

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