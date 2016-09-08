〈南部〉牛奶西施柚減產 每公斤最高500元

2016-09-08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄牛奶西施柚香甜多汁，口感比文旦好吃，是許多饕客最愛的水果；今年受氣候異常影響，產量大減四成，隨著中秋佳節將至，民眾搶買西施柚，每公斤高達五百元。

高雄西施柚聞名全國，種植面積約三十公頃，每年只能採收一次，產量約五十萬噸，以燕巢區為大宗；獨特泥火山地形，造就石灰岩地質，孕育西施柚享有盛名，被譽為燕巢三寶之一。

燕巢農會指出，西施柚因栽培管理困難，國內種植面積不多，高雄西施柚是泰國柚的改良種，挾著石灰岩土質優勢，輔導農民以牛奶經活菌發酵、變成胺基酸為肥料，再添加鈣、鎂等微量元素，促進西施柚生長，提升甜度及口感。

農會表示，高雄西施柚果肉香甜多汁，顆粒比文旦大，顏色呈粉紅、金黃色，內外美感兼具，甜度十一度以上，最高可達十五度，口感比文旦好，深受消費者喜愛。

但今年三月下起連續豪雨，剛好是西施柚授粉期，豪雨打落花苞，造成產量大減四成。近來隨著中秋節將至，民眾詢問電話不斷，農會陸續派員進行採收；今年品質分成六級，每公斤從兩百元起跳，果實重約六百公克，頂級最高是每公斤五百元，果實重達一．五公斤。

高市農業局科長林鄉薰表示，高雄西施柚品質好、風味獨特，原本產量就不多，今年比往年大減，堪稱限量供應，民眾要搶要快。