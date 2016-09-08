〈南部〉《觀察筆記》自食惡果

2016-09-08

真的扯了，傳說中國不同意宋楚瑜出席亞太經合會。

在資格資歷與重量上，台灣總統愛派誰去，不就是她的權利嗎？

怎麼中國說三道四起來？憑啥？算哪棵蔥？

是台灣的宗主國、太上皇，還是台灣總統要稱呼他共產黨主席為父親，甚或是他們的藩屬？不然，已經將台灣視作特區了嗎？

所有台灣的外交、國際活動，全部要以中國為名，就像港澳一樣？

他們的手伸進國外去，帶走詐欺犯罪嫌疑的台灣人，也就是伸進台灣的主權範圍中。一次、兩次就有第三次，以後，習慣了，習以為常，台灣人歸中國管的印象深植人心，不曉得台灣算不算個國家？

中國現在就不算台灣是個國家，是九二共識一個中國底下的地區。所以，蔡總統派宋楚瑜當她與會代表，居然傳出要中國同意，是可忍孰不可忍？

是誰造成中國如此囂張？誰允許中國當起老大哥、指導者？

「無敵國外患者，國恆亡。」缺乏敵我意識，缺少自強的脊梁，台灣就亡國一途！（資深記者黃明裕）