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〈南部〉《屏基洗腎中心慶16週年》腎友遨遊世界 分享經驗

2016-09-08

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東基督教醫院從民國八十九年成立屏東第一家腹膜透析中心，昨天歡慶中心成立十六週年，邀請洗腎病友經驗分享，楊姓病友現場力推腹膜透析，他說，他每天三餐飯後和睡前利用二十分鐘做腹膜透析，不用每週三天到醫院報到，他還照常工作、出國，洗腎不再綁架他的生活。

楊姓洗腎病友說，洗腎後他更珍惜生命，六年來他每天三餐飯後跟睡前，利用二十分鐘做腹膜透析，就當作是飯後休息時間，一點也不影響日常作息，目前已經走過絲路、土耳其、奧地利、捷克。

屏基腎臟內科主任蕭善良表示，腹膜透析能保留殘餘的腎功能，讓洗腎患者保有正常的生活作息與品質，但礙於病人對醫院的依賴、害怕自己操作不當、怕感染等，使得腹膜透析法一直無法普及。

蕭善良說，腹膜透析是一種連續性的透析治療，時時刻刻都在做透析，脫水的速度較慢，也不需要扎針，適合怕痛的患者，目前健保也給付自動腹膜透析的治療。

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  • 屏基歡慶腹膜透析中心成立16週年，邀請病友經驗分享。（記者邱芷柔攝）

    屏基歡慶腹膜透析中心成立16週年，邀請病友經驗分享。（記者邱芷柔攝）

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