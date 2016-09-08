〈南部〉原民回復傳統姓名 屏縣府贈500元禮券

2016-09-08

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣政府將原住民族回復傳統姓名業務連結至戶政單一窗口，了鼓勵原民回復傳統姓名，更首度加贈五百元禮券。

縣府原民處副處長蔡文進說，族人只要就近到戶政事務所回復或並列傳統姓名換發身分證，即可一併申請變更健保卡、駕照、行照、自來水、電力、稅務（國稅、地方稅）用戶名稱，屏東是首個以禮券獎勵回復傳統姓名的縣市。

蔡文進指出，初步規劃有一百份禮券等民眾申請領取，未來將視族人回復情形，再尋求經費增加禮券名額；屏縣目前有一千八百餘人回復傳統姓名，回復的比率僅約三％，低於全國平均值。

縣府指出，造成原民回復傳統名字意願低的原因，包括族人習慣使用漢名、跨族群通婚、族人或戶政人員對法令規定不熟悉、登記格式紊亂、證件欄位限制以及學歷、健保卡、金融帳戶常用證件換發的繁瑣等，希望透過七合一服務與禮券獎勵，讓原民朋友踴躍回復傳統姓名。