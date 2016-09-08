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〈南部〉抓寶亂丟垃圾 東隆國小要求「撤寶」

2016-09-08

〔記者陳彥廷／東港報導〕開學逾一週，東港鎮內學生數最多的東隆國小，因為校園精神堡壘被設為寶可夢補給站，成為鎮內補給站集中區域，常見許多人聚集抓寶，部分沒公德心的玩家隨意丟棄垃圾也造成學校困擾，校方向遊戲公司反映取消補給站獲正向回應，亂象有望解除。

遊戲業者允取消該補給站

寶可夢旋風襲全球，東港鎮內的東隆國小校國內的「精神堡壘」建物，成為東港鎮內最熱鬧的抓寶區域，暑假期間警察最常取締違規的地點就是該處，如今開學已一週熱潮不減，該校門口在週末過後，就有不少抓寶客遺留下大批垃圾、髒污，令校方相當頭疼也心疼學童，日前已申請要註消補給站。

東隆國小校長溫在成表示，該補給站設置並未造成校園內的亂象，學生也依照規定未在上課時間隨意使用手機玩遊戲，玩家也不會在白天上課時間進入校園，就學時間及權益都不受影響。

師生花許多時間清掃環境

不過，校園外問題卻仍困擾校方，溫在成指出，玩家聚集時間大都是晚間尤期週末假日，會留下手搖杯、飲料罐等垃圾，週一上學的短短打掃時間根本清不完，甚至老師都要協助，已請熟悉英語的老師向遊戲公司申請以「校園求學環境維護」的理由要求取消補給站，也獲遊戲公司善意回應。

東港派出所則指，轄內熱點都會加強巡邏，在數次取締後，玩家脫序情形已減少。

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  • 東隆國小內的寶可夢補給站，校方已向業者申請取消。 （記者陳彥廷攝）

    東隆國小內的寶可夢補給站，校方已向業者申請取消。 （記者陳彥廷攝）

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