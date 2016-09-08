〈南部〉萬家香繞流排污水 屏東縣環保局重罰近200萬

2016-09-08

〔記者邱芷柔／屏東報導〕以「一家烤肉萬家香」廣告詞打響名號的台灣醬油龍頭萬家香，今年邁入第七十個年頭，上週卻傳出廠內污水排入農田情形，屏東縣環保局稽查科現勘後，針對萬家香工廠繞流情形預計開罰一百八十萬至兩百二十萬元，萬家香屏東廠回應，近日瞬間大雨造成排水管線鬆脫，除了協助農地恢復，也會負起應付的責任。

萬家香：瞬間大雨 致管線鬆脫

屏縣環保局上周接獲民眾通報，直指萬家香工廠污水流入鄰近的檳榔園與鳳梨田，稽查人員到場後發現，該工廠廢污水確實未依許可放流口排放，於是針對繞流情形請業者陳述。

環保局指出，由於萬家香為食品廠，排放出的廢水沒有重金屬、化學物質等疑慮，但繞流行為必須依法辦理，環保局除要求業者與受損農地地主協議賠償事宜，也針對繞流部分要求業者限期改善，並預計對業者裁罰一百八十萬至兩百二十萬元。

環局要求限期改善 並且開罰

萬家香廠長劉福松說，近日瞬間大雨造成廠內塑膠管線鬆脫，由於廠區面積遼闊，管線鬆脫後造成污水排放未能百分之百流入污水處理區，且污水處理槽也因為大雨造成溢流情形，流進鄰近農地。

業者允諾賠償 負起應付責任

劉福松強調，雖是無妄之災，但廠方獲報後第一時間已與農民、當地村長協調恢復受損農地與相關賠償事宜，目前農地已恢復，管線也重整完成，廠方將勇於面對環保局的裁罰，未來會持續敦親睦鄰，並更謹慎把關管線情形。