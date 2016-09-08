| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
突破！基本工資審議 7席資方委員2人現身 趕世大運？柯文哲：遠雄按程序施做大巨蛋 台鐵運務員發起9/15、16集體休假 萬張買單湧入 樂陞跌停變漲停！ 四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉萬家香繞流排污水 屏東縣環保局重罰近200萬

2016-09-08

〔記者邱芷柔／屏東報導〕以「一家烤肉萬家香」廣告詞打響名號的台灣醬油龍頭萬家香，今年邁入第七十個年頭，上週卻傳出廠內污水排入農田情形，屏東縣環保局稽查科現勘後，針對萬家香工廠繞流情形預計開罰一百八十萬至兩百二十萬元，萬家香屏東廠回應，近日瞬間大雨造成排水管線鬆脫，除了協助農地恢復，也會負起應付的責任。

萬家香：瞬間大雨 致管線鬆脫

屏縣環保局上周接獲民眾通報，直指萬家香工廠污水流入鄰近的檳榔園與鳳梨田，稽查人員到場後發現，該工廠廢污水確實未依許可放流口排放，於是針對繞流情形請業者陳述。

環保局指出，由於萬家香為食品廠，排放出的廢水沒有重金屬、化學物質等疑慮，但繞流行為必須依法辦理，環保局除要求業者與受損農地地主協議賠償事宜，也針對繞流部分要求業者限期改善，並預計對業者裁罰一百八十萬至兩百二十萬元。

環局要求限期改善 並且開罰

萬家香廠長劉福松說，近日瞬間大雨造成廠內塑膠管線鬆脫，由於廠區面積遼闊，管線鬆脫後造成污水排放未能百分之百流入污水處理區，且污水處理槽也因為大雨造成溢流情形，流進鄰近農地。

業者允諾賠償 負起應付責任

劉福松強調，雖是無妄之災，但廠方獲報後第一時間已與農民、當地村長協調恢復受損農地與相關賠償事宜，目前農地已恢復，管線也重整完成，廠方將勇於面對環保局的裁罰，未來會持續敦親睦鄰，並更謹慎把關管線情形。

廣告
  • 環保局稽查人員發現萬家香屏東廠內污水有繞流情形。（記者邱芷柔翻攝）

    環保局稽查人員發現萬家香屏東廠內污水有繞流情形。（記者邱芷柔翻攝）

  • 廠長劉福松表示，事情發生了他們勇於承擔，會持續敦親睦鄰並將更嚴格把關廠區管線。（記者邱芷柔攝）

    廠長劉福松表示，事情發生了他們勇於承擔，會持續敦親睦鄰並將更嚴格把關廠區管線。（記者邱芷柔攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 廢水 污水 萬家香
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
省很大乏人知 高捷認同卡申辦少

最低約四折、堪稱全國捷運目前最優惠的高雄捷運認同卡，推出近一個月，卻僅有九二八人認同；高捷也覺得奇怪，研判是剛開學，學生還不知道，也可能因各…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧五柳羹
高麗菜飯
用圓壺泡茶有原因？
認識超好用香草
轉寄

標題：〈南部〉萬家香繞流排污水 屏東縣環保局重罰近200萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月8日‧星期四‧丙申年八月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.