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〈南部〉阿美族美食 「原」、「漢」主廚打造
2016-09-08
〔記者張存薇／台東報導〕原住民美食也很有故事！台東縣政府原住民文化會館委外經營，阿美族主廚張凱威與來自台北的主廚李人俊聯手打造阿美族套餐，要讓民眾邊吃美味、邊了解原住民的故事。
讓民眾邊吃美味 邊了解原民故事
縣府原住民族行政處文教行政科長金惠珠表示，原民會館有傳承文化與培育人才的功能，也可增加在地就業機會，為了讓更多人認識原住民美食，早午餐提供簡單的馬告豬肉或勇士雞肉、搭配麵包及水果、地瓜球的輕食餐點，晚間則設計特色套餐，每兩個月以不同的原住民族群特色呈現。
九月份推出的是阿美族套餐，李人俊說，阿美族特色就是海鮮與野菜，包括檳榔葉鞘當作盛器的石頭火鍋、野外採擷的野菜、以阿美族傳統毛球發想的紫、黃、橘色地瓜球，搭配鹽烤魚、蝦及用月桃編裝盛的糯米飯、小米酒、野生愛玉等，精緻又美味。
來自花蓮靜浦部落的張凱威說，台東原住民美食多為桌菜呈現，比較無法讓品嘗者感受到故事或文化，因此希望在餐食裡加上文化元素，讓更多民眾認識原住民的健康、天然與美味。
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