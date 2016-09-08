〈南部〉南島文化節 彩繪巴士啟動

2016-09-08

〔記者張存薇／台東報導〕台東南島文化節活動越來越精彩！系列活動原鄉藝術創作成果展昨天下午揭幕，民眾可到場參觀、票選預測冠軍拿大獎；另原鄉藝術巴士昨天也啟動，由三校學童彩繪創作，未來將展現在公車上，全縣跑透透，讓更多人看見南島之美。

縣長黃健庭指出，自八月十五日展開原鄉藝術創作木雕研習及競賽，共有十二位木雕藝師參與比賽，作品即日起至十月十六日在台東市新生公園展出，民眾每天可票選一件喜歡作品、預測冠軍得主，最大獎是電動機車兩輛。

黃健庭說，原民木雕作品豪邁，這次的競賽更增添細膩的呈現，讓人很感動，希望南島文化更貼近和每一天生活，將由圖騰創作藝術老師周坤成、畫家吳信和、成功鎮駐地藝術家陳豪毅帶領南王、大王國小及三民國小和平分校孩童創作，十月底會把孩子們的畫作展現在公車上，全縣跑透透，讓更多人看見南島之美。

縣長黃健庭指出，目前已與連鎖統一超商談妥，會在全國各門市整點播放台東原住民歌謠、音樂，讓南島文化更深入生活。