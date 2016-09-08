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〈南部〉全台最美多良火車站 「獨眼龍」紅綠燈超驚險

2016-09-08

〔記者陳賢義／台東報導〕緊臨南迴台九線的太麻里鄉多良火車站，倚山面海風光秀麗，被譽為「全台最美的火車站」，朝聖遊客及鐵道迷川流，警方和公路局為確保用路人車安全，在入口處增設紅綠燈，但南下號誌卻被邊坡樹株遮蓋，僅剩北上，多良火車站的紅綠燈變成「獨眼龍」，駕駛看嘸直直走，嚇壞穿越馬路遊客，盼儘速修剪。

南下號誌被邊坡樹株遮蓋

不論平常或週休二日及連續假期，多良火車道都可見到許多揪伴朝聖的遊客與鐵道迷，原無設置紅綠燈及拓寬路邊停車道，常會出現人車搶道及停車亂象，為確保用路人安全及解決違停問題，大武警分局遇假期即加派交管人力，並祭出霹靂手段開單舉發，情況才大為好轉，未料近日卻有駕駛發現，入口南下紅綠燈號誌憑空消失，僅剩北上，誤以為又是月前尼伯特颱風惹禍，路過停車回望，才知道是被邊坡樹叢遮掩。

工務段派員修剪突出枝幹

「哇！多良火車站的紅綠燈變獨眼龍了」開車載女友出遊途經多良火車站入口，因未看見南下車道旁設有紅綠燈，對向北上號誌已亮起紅燈，尤姓男子保持原車速直走，路邊突邊冒出欲穿越馬路的遊客，急踩煞車，瞥見右側被樹叢遮掩號誌燈，才知理虧險肇事，抱怨相關單位未適時修剪，危及用路安全。縣警局交通隊表示，已商請工務段前往會勘及派員修剪突出枝幹，呼籲用路人小心慢行，隨時注意車前路況。

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  • 多良火車站入口處的南下號誌被邊坡樹株遮蓋，僅剩北上，紅綠燈變成「獨眼龍」，用路人直呼危險。（記者陳賢義攝）

    多良火車站入口處的南下號誌被邊坡樹株遮蓋，僅剩北上，紅綠燈變成「獨眼龍」，用路人直呼危險。（記者陳賢義攝）

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