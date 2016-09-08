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〈南部〉蘭嶼藍尾冬「大爆發」 潛水客驚嘆

2016-09-08

平時不太會主動接近人類

〔記者張存薇／台東報導〕蘭嶼海域生態資源豐富，更是國際級重要潛水據點，在地潛水業者長期守護海洋，也帶領遊客友善潛水、慢慢與魚群交朋友，昨天就有一群潛水客驚喜巧遇上千隻藍尾冬魚群，數大就是美，讓人驚嘆。

潛水教練謝明昌說，「藍尾冬」雖然常見，也成群出沒，但平時不太會主動接近人類，可能是因為近兩年來持續用魚雜等天然食物，慢慢吸引了四線笛鯛、藍笛鯛等珊瑚礁魚類後，藍尾冬也慢慢接近互動，昨天出現兩千尾各式魚類，有藍尾冬、四線笛鯛、海鰻等，讓潛水客大呼賺到了。

業者定點餵食 跟魚交朋友

他說，可能因為定點餵食、再加上沒有任何危害海洋的動作，藍尾冬慢慢習慣、推測可能是第一代藍尾冬帶著子女接近。

水試所東部海洋生物研究中心主任何源興說，藍尾冬是烏尾冬的一種，學名是「蒂爾鱗鰭烏尾鮗」，分布在印度到西太平洋熱帶海域，主要棲息在沿岸潟湖或礁岩區等中層水域，白天覓食浮游動物，是可食用魚種。

出現上千隻 大呼賺到了

何源興指出，「蒂爾鱗鰭烏尾鮗」秋冬時會洄游到台東海域，不會固定待在同一處，對人類也會有警戒心，可能是因為四線笛鯛先群聚，吸引牠們靠近。

謝明昌表示，蘭嶼觀光潛水近十年來吸引越來越多民眾造訪，這裡的海域生態豐富多元，連外國人都慕名而來，居民也會加把勁保育及護漁，讓生態資源永續，而部分潛水業者雖然會餵食，但是仍保持尊重自然的態度，也不會踩踏生物界線。

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  • 一群潛水客驚喜巧遇上千隻藍尾冬魚群，數大就是美，大批魚群悠游，讓潛水客又驚又喜。（藍海屋潛水提供）

    一群潛水客驚喜巧遇上千隻藍尾冬魚群，數大就是美，大批魚群悠游，讓潛水客又驚又喜。（藍海屋潛水提供）

  • 一群潛水客驚喜巧遇上千隻藍尾冬魚群，數大就是美，大批魚群悠游，讓潛水客又驚又喜。（藍海屋潛水提供）

    一群潛水客驚喜巧遇上千隻藍尾冬魚群，數大就是美，大批魚群悠游，讓潛水客又驚又喜。（藍海屋潛水提供）

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