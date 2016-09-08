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〈台北都會〉自製蜂蜜水喝 婆羅洲人猿好聰明

2016-09-08

〔記者梁珮綺／台北報導〕北市動物園與新竹動物園合作，共同圈養繁殖婆羅洲人猿，來自新竹的「雄大」適應情況良好，為增加「雄大」活動量，保育員嘗試將水果丁、樹葉以及能增加嗅覺刺激的花生醬，或蜂蜜放入回收的寶特瓶中，散置在展場各處。

有趣的是，每隻人猿反應都不同，有的會轉開瓶蓋、有的直接咬破寶特瓶、有的會將樹枝撕成適合插入瓶口的粗細與大小，再用樹枝當工具，把水果從寶特瓶裡挑出來。人猿「娘惹」甚至會先吸一口水，再吐進寶特瓶中，搖一搖後，寶特瓶內就有甜美的蜂蜜水，或用水將黏在瓶身上的食物沖下來；「雄大」則是直接把寶特瓶咬破，相當豪邁。

人猿活動場依山坡地而建，地勢陡峭，保育員通常會找時間回收散落各處的寶特瓶，人猿「可秀」相當聰明，經過訓練，知道把空的寶特瓶給保育員後，就能得到一小塊營養口糧作為獎勵，「可秀」也會主動幫忙撿回場地內所有空瓶，連破掉的寶特瓶碎片也會拿來跟保育員換餅乾。

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  • 人猿試圖取出寶特瓶中的食物。（台北市立動物園提供）

    人猿試圖取出寶特瓶中的食物。（台北市立動物園提供）

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