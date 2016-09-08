〈台北都會〉工地人員能否兼職 北市工務局烏龍回覆

2016-09-08

致被列出786件廠商缺失

〔記者何世昌／台北報導〕審計處五月函詢北市府「工程工地負責人」能否兼職？不料，工務局承辦員未確認法條及契約恣意回函「不得同時兼任」，導致審計部列出七八六件廠商缺失，要求北市府向廠商開罰。為此，北市府八月廿九日緊急開會決議：工程費低於兩千萬元者，工地人員得兼任勞安及品管；逾兩千萬元者，擬依審計部要求每日罰處兩千元。

《台北市政府工程採購契約範本》第九條第一款第一目指出，「預算金額未達兩千萬元者，工地負責人於徵得機關同意後，得兼任，並以兼任三項工程為限」，但內文並未進一步規定「兼任」、「三項」的認定標準，因此，今年五月十六日審計部台北市審計處向北市府提出疑義案。

未料，北市府工務局承辦員未詳讀契約範本、作業要點，也無洽詢法務單位，六月二日即回文，「所稱『兼任三項工程為限』，除法令另有限制外，係指兼任其他標案工程職務；是以，本府工程之工地負責人，不得同時兼任同一工程其他職務。」

工務局開會急自圓其說

北市審計處據此回文查察民國一○二至一○五年間一三三一件工程，計有七八六件承包商工地負責人、品管人員即監造單位現場人員違規兼職，七月七日發文要求北市府開罰：罰款逐日計算，每日兩千元。

為了回應審計處，工務局、法務局、採購單位歷經半天討論才發現，六月二日的回文是大烏龍；相關條文並未規定「工地負責人不得同時兼任同一工程其他職務」，實務上，工地負責人也兼任工地主任、勞安主任或品管師。工務局長彭振聲表示，近期會「自圓其說」，並發文向審計處解釋原委。