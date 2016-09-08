〈台北都會〉工地人員能否兼職 北市工務局烏龍回覆
致被列出786件廠商缺失
〔記者何世昌／台北報導〕審計處五月函詢北市府「工程工地負責人」能否兼職？不料，工務局承辦員未確認法條及契約恣意回函「不得同時兼任」，導致審計部列出七八六件廠商缺失，要求北市府向廠商開罰。為此，北市府八月廿九日緊急開會決議：工程費低於兩千萬元者，工地人員得兼任勞安及品管；逾兩千萬元者，擬依審計部要求每日罰處兩千元。
《台北市政府工程採購契約範本》第九條第一款第一目指出，「預算金額未達兩千萬元者，工地負責人於徵得機關同意後，得兼任，並以兼任三項工程為限」，但內文並未進一步規定「兼任」、「三項」的認定標準，因此，今年五月十六日審計部台北市審計處向北市府提出疑義案。
未料，北市府工務局承辦員未詳讀契約範本、作業要點，也無洽詢法務單位，六月二日即回文，「所稱『兼任三項工程為限』，除法令另有限制外，係指兼任其他標案工程職務；是以，本府工程之工地負責人，不得同時兼任同一工程其他職務。」
工務局開會急自圓其說
北市審計處據此回文查察民國一○二至一○五年間一三三一件工程，計有七八六件承包商工地負責人、品管人員即監造單位現場人員違規兼職，七月七日發文要求北市府開罰：罰款逐日計算，每日兩千元。
為了回應審計處，工務局、法務局、採購單位歷經半天討論才發現，六月二日的回文是大烏龍；相關條文並未規定「工地負責人不得同時兼任同一工程其他職務」，實務上，工地負責人也兼任工地主任、勞安主任或品管師。工務局長彭振聲表示，近期會「自圓其說」，並發文向審計處解釋原委。
看更多！請加入自由時報粉絲團
致被列出786件廠商缺失審計處五月函詢北市府「工程工地負責人」能否兼職？不料，工務局承辦員未確認法條及契約恣意回函「不得同時兼任」，導致審計部列出七八六件廠商缺失，要求北市府向廠商開罰。為此，北市府八…
- 樂陞董座當庭改列被告 限制出境出海
- 差點成許純美第5任老公....他現在賣麵討生活
- 遠雄退讓 大巨蛋暫不解約
- 同爸媽不同姓 哥叫陳曾、弟叫曾陳
- 聯發科8月營收258億 創歷史新高
- 名店月餅 這裡買!
- 南榮科大校長賣假學歷 厚顏求檢別扣名車
- 即食生鮮蔬果抽驗 2成5含菌恐拉肚子
- 加國法官問性侵被害人：為何不夾緊膝蓋？
- 當街強擄女學生意圖性侵 男嫌辯：網友相約車震
- 馮明珠任北京故宮顧問 台北故宮澄清：毫無所悉
- 《中英對照讀新聞》One in five mothers say they chose wrong name for their child 5分之1的母親自認幫小孩取錯名字
- 海基會副董、秘書長 張天欽兼任
- 6天逾5000人附議／正義魔人「催票」 廢博愛座火速成案
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tourism operators to stage march
- Apple Watch市占腰斬 蘋果穿戴裝置落衰
- 殷仔「快回來了」！ 估10天內重返大聯盟
- 斗六殺到竹山持槍擄人 警：前議員子並無涉案
- 日玩「手遊」10小時 男大生視茫茫險瞎
- 川普8月募得約9000萬美元競選經費
- 展現改革決心 東京都知事自減半薪
- 台鐵中秋疏運搞定 花東實名制訂票延今日
- 林萬億遺憾 加速進行實質討論
- 義大球員送舊迎新：感謝義联當年出手
- 〈實現我的旅遊夢〉湛藍愛琴海神話─希臘羅德島
- 09/08 各報重點新聞一覽
- 自由廣場》想起那幾位年輕軍法官
- 一朗首度代打開轟 馬林魚還是贏不了
- 不買放水買贏球 世足資格賽爆賄聞
- 自由廣場》大學國際排名 有捷徑
- iPhone 7 傳16日開賣
- 詹詠然「強心臟」 連3年混雙殺進4強
- 視障生拚學費 國泰醫院邀表演
- 歐元疲軟助攻 歐股近4月以來高點
- 新聞透視／富邦承諾相信專業 給教練多點權力
- 迪奧密集煥顏 尊寵貴婦
- 台幣升值侵蝕上市公司盈餘 台股獲利掉2%
- 歐尼爾、艾佛森、姚明3球星 週五進名人堂
- 華語尖兵赴16國 播種台灣文化
- 失業男拒分手 刺死女友再自殘
標題：〈台北都會〉工地人員能否兼職 北市工務局烏龍回覆
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email