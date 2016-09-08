〈台北都會〉台北馬拉松捷運早發 居民憂擾眠
〔記者郭逸／台北報導〕台北市近來平均每年舉辦六十場至七十場路跑活動，唯獨市府主辦的「台北馬拉松」有捷運全線提早發首班車的服務，捷運高架路段沿線的居民曾抱怨噪音影響睡眠，市府今年卻要再次向北捷申請提早發車；北捷僅跳針回應「全力配合市府活動」，續行提早發車。但北市議員戴錫欽發現，規模較台北馬拉松還要大的渣打、舒跑盃等路跑活動，即便起跑時間、地點相同，北捷卻無法比照辦理，做事大小眼，還要由市府買單提早發車的八千八百多萬元動力費。
體育局說明，以往報名台北馬拉松的上萬民眾可能無法在六點二十分或六點三十分的起跑時間抵達現場，才會向北捷申請提早發車，活動前會廣為宣導。
路跑活動正夯，北市主辦的台北馬拉松已邁入第二十屆，二○○一年第四屆台北馬拉松開始向北捷申請全線提早發車，北捷皆「全力配合」；記者告知北捷，已有居民反對提早發車，北捷竟跳針回應：「就是全力配合。」
市議員戴錫欽不滿北捷做事粗糙，他早已提醒北捷，捷運文湖線提早發車會影響沿線居民的睡眠品質，北捷依然故我；他說，今年的台北馬拉松今天抽籤決定參賽名單，體育局同時決定再次向北捷申請提早發車，已有民眾「剉咧等」。捷運文湖線沿線住戶張小姐坦言，自己和朋友都曾被捷運噪音吵醒，去電北捷卻毫無下文。
針對其他路跑活動，北捷表示，目前尚未開放民間公司申請提早發車或延後收班，若是民間自辦演唱會等活動，會視人潮加開班車，但都在營運時間內收班；體育局說，捷運是公共資源，民間公司舉辦的活動也提早發車比較不妥。
戴錫欽建議北捷詢問捷運文湖線沿線里長的意見，考量哪些路段影響範圍較大，慎思是否提早發車。
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