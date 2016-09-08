〈台北都會〉公民參與＝政策發想＋決策參考

2016-09-08

〔記者謝佳君、沈佩瑤、郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲上任後力推民意政策，包括idea TAIPEI工作坊、公民咖啡館、i-Voting、參與式預算及行動市政會議等，其中像是聲音地景計畫、中正橋等已透過idea TAIPEI工作坊逐步落實，i-Voting也逐漸定位為公共政策決策的參考依據。

松山文創園區行銷經理趙釧玲表示，idea TAIPEI自二○一三年由文基會執行，事先跟各局處、議員等邀請議題，並開放民眾免費報名，由專業師資帶領討論、引導聚焦和實際場勘。趙說，今年因成效良好，九月將多辦一場「智慧城市＆世大運」，針對未來的智能科技運用在運動中心發想。

研考會表示，去年八月至今共八個議題、九個案子進行i-Voting，像是市圖即透過此方式決議公共電腦禁玩遊戲，大安區參與式預算也因提案踴躍，而採i-Voting票選那些案子納入預算編列。經過一年多執行，i-Voting逐漸定位為公共政策決策的參考依據。

至於市府雖建置「台北市公民參與網」，但研考會僅督促各局處將舉辦公民咖啡館的成果、會議紀錄及會議結論等上網，考量人力與時間有限，未統計舉辦場次、執行成效。研考會也強調，公民咖啡館只是蒐集民意的方式，做為局處參考。

參與式預算制度則自一○五年四月起陸續於各行政區推動提案審查流程，共超過一千八百四十人次的市民、七百四十人次各機關同仁共同參與，發想出六十三個提案，並建置「台北市參與式預算提案夢想地圖」網站。民政局也將於九月十日召開圓桌論壇進行檢視，並於十月三日舉辦參與式預算城市論壇，邀請其他城市經驗交流。