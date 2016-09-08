〈台北都會〉公民團體抗議 學者：衝突非壞事
2016-09-08
〔記者郭逸／台北報導〕公民團體昨至北市府前抗議公民咖啡館討論的案子執行率差，政府與民間合作推動政策的美意反成衝突；但參與北市參與式預算的學者都認為，公民參與的案子由市府循行政管道編列預算，難以立刻執行，確實無法馬上滿足民眾，但市府可藉衝突了解民眾所需並加強內部橫向聯繫，「衝突不是壞事」。
台灣師範大學社會教育學系教授張德永直言，公民參與是持續性的做法，不可能一下子達到理想，且市府推動政策的預算須依照行政程序編列，再送往市議會審查，無法一蹴可幾，效率當然比較慢。
張德永強調，過去公務員是「你做你的、他做他的」，幾乎不會合作，但現在可藉衝突思考如何簡化審議、討論過程，省略單一局處部分會議，直接跨局處開會，過程中慢慢打破局處的界線，並學會如何摒除本位主義。
世新大學行政管理學系助理教授方凱弘也認為公民團體至市府抗議「不是壞事」，反而是「調和的前奏」，市府公務員還在適應公民參與，但透過討論、衝突，公務員才可設身處地為民眾著想，以自身專業分析民眾的提案是否有可行性。
方凱弘強調，每個國家對公民參與有不同的解讀，國外許多國家已行之有年，台北市剛起步，大家都不習慣，勢必碰到許多問題，「有做才知道有什麼狀況，所以公民參與不能停止。」
方凱弘說，市府執行公民參與，可能會遇到法令模糊地帶，或是市政撙節、預算不足，市長也要和局處互相合作，找出最快的行事管道。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
《台北筆記》走出兩敗俱傷的困局
大巨蛋爭議，在遠雄退讓後，從勒令停工到遠雄遞交依照北市公安標準變更設計的同意書後，第一集暫時落幕，柯Ｐ與遠雄在長達一年的攻防戰中雖是兩敗俱傷，但這一年若能換來大巨蛋公安提升了、政府面對財團的執法公信力…
網友回應
熱門新聞
- 不甩禁婚令 日桌球女將福原愛和江宏傑結婚了！
- 差點成許純美第5任老公....他現在賣麵討生活
- 侯季然導《四十年》 記錄台灣民歌史
- 大巨蛋復工續建 還要闖三關
- 社論》穿透年輕世代的集體問題
- 東河文旦減產搶手 最後促銷
- 負利率蔓延！投資歐洲公司債 還要倒貼錢
- 小港陸配命案 警方朝情殺方向偵辦
- 迪奧密集煥顏 尊寵貴婦
- 柯強硬終讓遠雄屈服 郝辦不開心：「一場鬧劇」
- 官員：馬政府失職 坐視業者命脈繫中國
- 神明點醒 豬哥亮大腸癌手術成功
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tourism operators to stage march
- 突破！基本工資審議 7席資方委員2人現身
- 歡樂友緣女子公開賽》泰國雙姝 並列領先
- 西島秀俊帥臉走鐘 網友驚：森進一4ni？
- 印尼青少年發明展 我第三
- 2800萬難民是孩童 占全球近半
- 陳其邁酸中央社陳國祥臉書：幫鄭南榕開粉絲專頁
- 野火竄燒猛烈 西葡兩國數千消防員灌救
- 雙十連假高鐵票 9/10起開放訂票
- 救護車沒開進庭院 父子圍攻救護員
- 湖南「蜉蝣」多如雪片紛飛 集體暴斃堆滿馬路
- 海上對流雲系旺盛 澎湖發布大雨特報
- 三度約談蔡友才 檢辯激烈攻防
- 惱人「酒糟肌」 臉頰紅潤不代表氣色好
- 言行粗鄙率直 杜特蒂獲菲人空前支持
- 立委指控 中央社逼記者拉業務 佣金流向不明
- 吳怡霈拉來賓跳火坑 自揭代言費有...
- 迪克牛仔「還活得好好的」 銷聲匿跡自認該被淘汰
- 蔡健雅曬愛喇舌洋男 激吻照曝光！
- 騎車看見超狂置物箱 網友想喊「媽媽」好神！
- iPhone 7 亮相 高解析度雙鏡頭
- 台幣匯率煞不住 昨再勁揚1.72角
- 台鐵運務員發起9/15、16集體休假
- 驚！《步步》姜河那贈情詩 IU回禮藏玄機
- 牧德晶圓檢測 打入一線封測廠
- 不買放水買贏球 世足資格賽爆賄聞
- 高爾夫》老虎回來了！伍茲宣布10月美巡賽復出
- 澳洲Q2經濟成長3%
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉公民團體抗議 學者：衝突非壞事
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分