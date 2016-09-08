〈台北都會〉公民團體抗議 學者：衝突非壞事

2016-09-08

〔記者郭逸／台北報導〕公民團體昨至北市府前抗議公民咖啡館討論的案子執行率差，政府與民間合作推動政策的美意反成衝突；但參與北市參與式預算的學者都認為，公民參與的案子由市府循行政管道編列預算，難以立刻執行，確實無法馬上滿足民眾，但市府可藉衝突了解民眾所需並加強內部橫向聯繫，「衝突不是壞事」。

台灣師範大學社會教育學系教授張德永直言，公民參與是持續性的做法，不可能一下子達到理想，且市府推動政策的預算須依照行政程序編列，再送往市議會審查，無法一蹴可幾，效率當然比較慢。

張德永強調，過去公務員是「你做你的、他做他的」，幾乎不會合作，但現在可藉衝突思考如何簡化審議、討論過程，省略單一局處部分會議，直接跨局處開會，過程中慢慢打破局處的界線，並學會如何摒除本位主義。

世新大學行政管理學系助理教授方凱弘也認為公民團體至市府抗議「不是壞事」，反而是「調和的前奏」，市府公務員還在適應公民參與，但透過討論、衝突，公務員才可設身處地為民眾著想，以自身專業分析民眾的提案是否有可行性。

方凱弘強調，每個國家對公民參與有不同的解讀，國外許多國家已行之有年，台北市剛起步，大家都不習慣，勢必碰到許多問題，「有做才知道有什麼狀況，所以公民參與不能停止。」

方凱弘說，市府執行公民參與，可能會遇到法令模糊地帶，或是市政撙節、預算不足，市長也要和局處互相合作，找出最快的行事管道。