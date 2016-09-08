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〈台北都會〉亮點政策半數不亮 北市公民團體怒摔杯

2016-09-08

公民咖啡館10案有4案沒進度

〔記者張凱翔／台北報導〕當初看好柯文哲白色力量公民參政，幫柯助選的公民顧問團，批評柯選前以「公民咖啡館」蒐集民意，如今卻未兌現承諾。昨日公民團體於市府前「摔杯」抗議，指出市府今年三月再度承諾加強列管的十條「亮點」政策，執行率不到一半，批柯市府沒上緊發條、把「公民咖啡」給打翻了。

柯市府上任後，將選舉期間公民咖啡館蒐集的政策擬出五十一項，由社會局長許立民負責統籌，但本報今年三月獨家踢爆五十一項無一實施。柯市府遭踢爆後承諾將五十一條精選出十條「亮點」政策，柯再度裁示許立民擔任統籌，卻遭公民團體摔杯，抗議十項提案實施不到一半、不滿市府官員溝通不積極。

被摔杯局處喊冤 稱都有回報

公民團體控，亮點十案中有四案沒進度，包括副市長鄧家基主責的敦化南北路、仁愛路高架單車道、都發局及工務局恢復瑠公圳、文化局主辦的珍貴樹木資料庫、教育局主辦的學校與圖書館設台客原專櫃四案，至於其他提案，公民團體認為市府態度還算積極。

台灣公民參與協會理事長何宗勳說，被摔杯的局處沒有做到主動積極聯繫、做不到也沒說一聲；研考會也沒有上緊發條緊盯進度，有怠忽職守之嫌。

被摔杯的局處紛紛喊冤，指出他們都有照社會局統籌出來的項目去做，進度也都有按程序回報給研考會；和公民團體聯繫應該由市府統一窗口去做，而非各局處自己處理。

研考會、社會局互踢皮球

研考會主委曲兆祥回應，今年三月以前「公民咖啡館」五十一項政見被當做一般業務分配到各局處，所以研考會沒有做專案列管；今年三月公民團體與柯會面後由社會局擔任「亮點十案」的統籌，研考會僅接收社會局提供資料協助列管，接下來不排除加強列管強度。

許立民說，他的工作就是統籌公民提案並分配給各局處，研考還是要回到研考會。許也幫被摔杯的局處緩頰，在敦化南北路、仁愛路架設高架自行車快速道路，需要更多市民對城市想像有一定共識，而且各局處也會對提案可行性做專業評估，不容易這麼快定案。

何宗勳回應，公民提案不是一定就要實現，但希望能夠否決提案的時候，辦公開辯論會激盪更多想法，否則公民參與只會淪為口號。

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  • 台北市亮點10案。（記者張凱翔製表）

    台北市亮點10案。（記者張凱翔製表）

  • 公民參與協會不滿民意不被正視，怒摔咖啡杯。（記者張凱翔攝）

    公民參與協會不滿民意不被正視，怒摔咖啡杯。（記者張凱翔攝）

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