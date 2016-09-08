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〈台北都會〉寶纈禪寺捐復康巴士 新北第400輛

2016-09-08

〔記者何玉華／新北報導〕五股寶纈禪寺昨天捐贈一輛復康巴士給新北市政府，市長朱立倫代表受贈，朱立倫說，這是新北市第四百輛復康巴士，特別有意義，感謝寶纈禪寺和信眾們長久以來奉獻公益不遺餘力。

朱立倫說，四百輛復康巴士中，有三百廿九輛來自民間愛心捐贈，包括扶輪社、獅子會、同濟會、基金會和公司行號、宗教團體等，其中一○一輛是個人所捐贈，除了新北市民外，還有來自外縣市。

寶纈禪寺原為泰安法師於民國五十九年創建，起初在台北廈門街設立寶纈堂，四十六年購得五股觀音山麓獅子頭土地，開山建寺作為修行學佛之處，並創辦中華普賢佛學院，以推行佛法。

住持釋真璉表示，曾在新北市宗教會議上，聽到新北市身障和老年失能的長輩眾多，因此禪寺本著菩薩慈悲為懷，購買一輛福斯高頂的復康巴士，盡分心意。

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  • 五股寶纈禪寺捐贈復康巴士，成為新北第400輛。（記者何玉華攝）

    五股寶纈禪寺捐贈復康巴士，成為新北第400輛。（記者何玉華攝）

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