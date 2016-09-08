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〈台北都會〉記錄早產女兒成長 畫家爸爸開展
2016-09-08
〔記者翁聿煌／新北報導〕畫家爸爸李俊達的長女李珏潤，四年半前早產，出生時體重僅一千零六十公克，身長卅五公分，父母都很擔心她的發育和健康，所幸在醫護人員和爸媽細心照顧下，健康長大。李俊達從女兒五個月大時就用繪畫記錄女兒的成長過程，他從中精選四十幅作品，在台北慈濟醫院展出，呼籲大家共同關懷早產兒家庭的甘苦。
在李俊達的畫作裡，潤潤的臉都顯得圓圓胖胖的，李俊達說，潤潤早產時身形十分瘦小，他很擔心出現後遺症，和太太許惠清照顧壓力很大，所以他把父親對她健康平安的期待，寄情於畫作中，細心把握女兒每個細膩的眼神及表情，展露父親對女兒的愛。
台北慈濟醫院小兒科醫師趙露露說，早產兒出生時，因身體器官尚未發育完整，所以有很大的機率發生呼吸道疾病、弱視等後遺症，需要追蹤觀察提早治療改善。
李俊達在潤潤出生的台北慈濟醫院開畫展，已經念中班的潤潤活潑健康，像隻小蝴蝶般在展場中滿場飛舞，她也畫了幅畫，送給當初照顧她的醫護人員表達謝意，獲得熱烈掌聲。
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