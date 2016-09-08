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〈台北都會〉八里文旦柚評鑑 周清章奪雙冠

2016-09-08

〔記者葉冠妤／新北報導〕中秋節將至，八里文旦柚威名遠播，與台南麻豆文旦齊名，有「南麻豆、北八里」之稱，八里農會昨舉辦文旦柚評鑑選拔，吸引四十五位農友角逐文旦達人寶座，最後由周清章一舉拿下總冠軍、甜度之冠的雙料冠軍。

因長期日照充足，且又是面海的丘陵地形，位於淡水河左岸的八里盛產文旦柚，近幾年地方除大力推廣八里文旦，也延伸賞柚花、農事體驗等活動，更研發冰淇淋、啤酒、香腸等柚香創意料理，讓八里文旦不只好吃，還能賞花、聞香氣。

甜度13度奪冠 也拿下總冠軍

昨天周清章的文旦柚甜度高達十三度，獲得甜度之冠，且在大小、外貌、味道等評比項目都表現突出，連總冠軍也一併拿下。

六十九歲的周清章，是土生土長八里人，家裡傳承七代的農場，在他手中經營得有聲有色，他說自己從小就跟著家裡務農，「為了混口飯吃，只好想盡辦法」，他不只種柚子了得，還種出巨無霸蜜水梨，更成功復育八里桶柑，獲獎無數，「八里農友裡，應該就我獎牌拿最多。」家中掛滿整牆的匾額、獎牌、獎狀。

周清章說，雖曾獲得多次冠軍，但自己在耕作、施肥上沒有特殊秘訣，就是細心照料，不過今年多虧了氣候配合，讓文旦柚提早成熟，香氣更加逼人。周清章笑說，最近忙著四處送貨，忙翻了。

這週末在八里左岸公園永續環境教育中心前廣場，將舉辦農特產展售活動，還有有趣的柚子活動及表演。

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  • 八里農友周清章，獲得八里文旦柚評選的總冠軍與甜度之冠。（記者葉冠妤攝）

    八里農友周清章，獲得八里文旦柚評選的總冠軍與甜度之冠。（記者葉冠妤攝）

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