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〈台北都會〉學生現身感恩 師鐸獎得主紅眼眶

2016-09-08

〔記者翁聿煌／新北報導〕「如果當年沒有遇到老師，就沒有今天的我！」教育局昨天為今年獲得師鐸獎的三位得主義學國中校長楊尚青、瑞芳高工主任詹金萬（已退休）和保長國小老師李凱莉舉辦感恩茶會，三位得主的同仁、昔日學生或是家長擔任神秘嘉賓，出其不意到場獻花致意，表達對老師春風化雨、奉獻教育的感念，是給老師們最好的禮物。

教育局今年遴選出卅九位特殊優良教師，其中土城國小校長陳雨水（已退休）、保長國小老師李凱莉、義學國中校長楊尚青、吉慶國小主任周明珍、瑞芳高工主任詹金萬（已退休）、插角國小主任陳欣怡、 武林國小主任王蕙郁、永吉國小老師李光榮和頂埔國小老師陳佳釧共九人獲教育部師鐸獎，昨天晚上市長朱立倫宴請並表揚所有獲獎的特殊優良教師及十八隊教學卓越團隊。

教育局昨天下午邀請楊尚青、詹金萬和李凱莉三位得獎人及溪洲國小、豐珠國中小兩個教學卓越獲獎團隊參加感恩茶會，主持人介紹三位師鐸獎得主時，同時安排神秘嘉賓到場，李凱莉看到自己的學生和家長特別前來，感動地紅了眼眶。

詹金萬是瑞芳高工校友，師大畢業後選擇返校任教，以栽培弱勢及偏鄉學生為職志，昨天到場的楊欣兼、李日新和柯信呈三位他過去教過的學生，如今都是企業主管，新唐科技系統部經理楊欣兼說，他國中念放牛班，原本只想到瑞工混張文憑，但是詹金萬教學生一視同仁，給大家最好的資源，他受到激勵繼續升學，現在竹科公司當主管，始終感念詹金萬的提攜之恩，李日新和柯信呈也抱著同樣的心情。

義學國中籃球教練魏建能昨天到場為楊尚青獻花，肯定楊尚青支持學校體育發展，讓球隊無後顧之憂，平常在學校也常見校長身影，關心師生生活各個層面細節。

李凱莉的學生家長吳美玲說，李凱莉把所有的學生當成自己的孩子照顧，從不讓任何一個學童有被冷落的感覺。

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  • 義學國中籃球教練魏建能（左）感謝校長楊尚青（右）當球隊後盾，讓大家無後顧之憂。（記者翁聿煌攝）

    義學國中籃球教練魏建能（左）感謝校長楊尚青（右）當球隊後盾，讓大家無後顧之憂。（記者翁聿煌攝）

  • 前瑞芳高工主任詹金萬（左二）教過的3個學生李日新（左一）、楊欣兼（右二）和柯信呈（右一），如今都是企業主管。（記者翁聿煌攝）

    前瑞芳高工主任詹金萬（左二）教過的3個學生李日新（左一）、楊欣兼（右二）和柯信呈（右一），如今都是企業主管。（記者翁聿煌攝）

  • 感恩茶會上，保長國小家長和學生向老師李凱莉（前排左二）獻花，感謝她無私奉獻教育工作。（記者翁聿煌攝）

    感恩茶會上，保長國小家長和學生向老師李凱莉（前排左二）獻花，感謝她無私奉獻教育工作。（記者翁聿煌攝）

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