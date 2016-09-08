快訊iPhone 7 背面有秘密！這個細節你看到了嗎？ 9/16開賣！iPhone7台灣售價24,500 元起跳！ 不起眼的也很厲害？Apple 發表會有 7 大亮點！ 四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
〈台北都會〉花博流行館將招租 蓋音樂廳恐生變
2016-09-08
暫時不拆 預期改善使用率偏低
〔記者黃建豪／台北報導〕台北花博流行館作為全球首棟寶特瓶綠建築曾名盛一時，卻在花博結束後因使用率低，遭市議員抨擊為蚊子館，去年遠東集團租用為水展覽地點暫時解決閒置問題，但水展覽上月底已閉幕。會展基金會則表示，流行館將於月中比照爭艷館公開招租，預期能改善過去使用率偏低的問題，暫時不拆，未來改建台北音樂廳的規劃恐出現轉折。
流行館又名環生方舟，由遠東集團出資用百萬支寶特瓶打造，花博結束後，遠東將其捐贈給台北市政府，但場館長期閒置，屢遭市議員與民眾詬病，因此遠東自去年八月中租回，用於水展覽地點，直到今年八月底展覽結束。
以策展、簽唱會等展覽租用為主
會展基金會副執行長陳文鑠表示，流行館過去被抨擊為蚊子館，主因該會館過去做為文化局的城市博物館，並未公開對外招租，僅偶爾舉辦由文化局安排的大型活動，才使得使用率偏低，因此待流行館完成水展覽閉幕後的場地整理後，將於九月中旬，比照爭艷館對外招租，以策展、簽唱會等展覽租用為主。
音樂廳先期評估報告 月底出爐
另就流行館未來可能被市府拆除、預計在二○一八年改建為台北音樂廳或新美術館的規劃，陳文鑠透露，流行館因鄰近松山機場，飛機經過所造成的噪音與建築物限高規定，恐使規劃有變數，且流行館的塑膠構造耐久性比預期高，臨時建物執照亦已展延至二○二○年，因此近年內不會拆除。
文化局副局長李麗珠則說，花博流行館與爭艷館仍是台北音樂廳和新美術館目前唯一的先期評估選址基地，在先期評估報告於本月底出爐前，規劃並無改變。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
工地人員能否兼職 北市工務局烏龍回覆
致被列出786件廠商缺失審計處五月函詢北市府「工程工地負責人」能否兼職？不料，工務局承辦員未確認法條及契約恣意回函「不得同時兼任」，導致審計部列出七八六件廠商缺失，要求北市府向廠商開罰。為此，北市府八…
網友回應
熱門新聞
- 樂陞董座當庭改列被告 限制出境出海
- 差點成許純美第5任老公....他現在賣麵討生活
- 華語尖兵赴16國 播種台灣文化
- 里約帕運今開幕 健力女將林資惠掌旗
- 即食生鮮蔬果抽驗 2成5含菌恐拉肚子
- 美智庫：中國海警船 南海霸凌鄰國
- 健康充電站─心理衛教講座
- 日玩「手遊」10小時 男大生視茫茫險瞎
- 失業男拒分手 刺死女友再自殘
- 馮明珠任北京故宮顧問 台北故宮澄清：毫無所悉
- 當街強擄女學生意圖性侵 男嫌辯：網友相約車震
- 參訪教堂留言 陳署名台灣副總統
- 三度約談蔡友才 檢辯激烈攻防
- iPhone 7 亮相 高解析度雙鏡頭
- 不買放水買贏球 世足資格賽爆賄聞
- 性侵孫女22次 狼祖父重判10年
- 被警硬當賊 男含恨自殺
- 丹麥為追稅 砸4200萬買巴拿馬文件
- 美大學民調：希拉蕊勝川普2個百分點
- 西島秀俊帥臉走鐘 網友驚：森進一4ni？
- 基隆自行車道標誌亂糟糟 車友霧煞煞
- 嗆「死了你賠得起嗎」母向警道歉
- 楊豊彥接兆豐總座 董事將大換血
- 殷仔「快回來了」！ 估10天內重返大聯盟
- 自由廣場》胡文琦可以再民主進步一點
- 港退選候選人周永勤：北京拿家人要脅
- 亞大女籃》台輕取香港2連勝 兩岸今對決
- 敘國轟炸 「氯」害逾37童
- 富邦2.8億買犀牛 喊出年年爭霸
- 戴佩妮關懷受虐童 MV秀舞功哀嚎被剪光
- 聯發科8月營收258億 創歷史新高
- 一朗首度代打開轟 馬林魚還是贏不了
- 澳洲Q2經濟成長3%
- 扣押百尺資產 投保︰大咖快登記
- 林哲瑄再見轟 慶犀牛易主
- 不靠中客團 南投鳳梨酥名店賣遍海內外
- 負利率蔓延！投資歐洲公司債 還要倒貼錢
- 海基會副董、秘書長 張天欽兼任
- 陳冠宇中繼1局無失分 錯失勝投
- 台鐵中秋疏運搞定 花東實名制訂票延今日
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉花博流行館將招租 蓋音樂廳恐生變
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分