〈台北都會〉花博流行館將招租 蓋音樂廳恐生變

2016-09-08

暫時不拆 預期改善使用率偏低

〔記者黃建豪／台北報導〕台北花博流行館作為全球首棟寶特瓶綠建築曾名盛一時，卻在花博結束後因使用率低，遭市議員抨擊為蚊子館，去年遠東集團租用為水展覽地點暫時解決閒置問題，但水展覽上月底已閉幕。會展基金會則表示，流行館將於月中比照爭艷館公開招租，預期能改善過去使用率偏低的問題，暫時不拆，未來改建台北音樂廳的規劃恐出現轉折。

流行館又名環生方舟，由遠東集團出資用百萬支寶特瓶打造，花博結束後，遠東將其捐贈給台北市政府，但場館長期閒置，屢遭市議員與民眾詬病，因此遠東自去年八月中租回，用於水展覽地點，直到今年八月底展覽結束。

以策展、簽唱會等展覽租用為主

會展基金會副執行長陳文鑠表示，流行館過去被抨擊為蚊子館，主因該會館過去做為文化局的城市博物館，並未公開對外招租，僅偶爾舉辦由文化局安排的大型活動，才使得使用率偏低，因此待流行館完成水展覽閉幕後的場地整理後，將於九月中旬，比照爭艷館對外招租，以策展、簽唱會等展覽租用為主。

音樂廳先期評估報告 月底出爐

另就流行館未來可能被市府拆除、預計在二○一八年改建為台北音樂廳或新美術館的規劃，陳文鑠透露，流行館因鄰近松山機場，飛機經過所造成的噪音與建築物限高規定，恐使規劃有變數，且流行館的塑膠構造耐久性比預期高，臨時建物執照亦已展延至二○二○年，因此近年內不會拆除。

文化局副局長李麗珠則說，花博流行館與爭艷館仍是台北音樂廳和新美術館目前唯一的先期評估選址基地，在先期評估報告於本月底出爐前，規劃並無改變。