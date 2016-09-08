〈台北都會〉《台北筆記》走出兩敗俱傷的困局
大巨蛋爭議，在遠雄退讓後，從勒令停工到遠雄遞交依照北市公安標準變更設計的同意書後，第一集暫時落幕，柯Ｐ與遠雄在長達一年的攻防戰中雖是兩敗俱傷，但這一年若能換來大巨蛋公安提升了、政府面對財團的執法公信力確立了，柯文哲因此承受的責難也是值得。
但市府與遠雄在此過程中仍有必須檢討之處。首先，面對ＢＯＴ等重大開發案，將政府公權力的執法角色與ＢＯＴ的甲乙雙方契約關係混淆，將違法與解約畫上等號，遠雄第三次變更設計未完成前，就偷跑不按圖施工，甚至辯稱第二次變更設計時夾帶的千張設計圖就是「已通過的施工圖」，的確違法在先，應被懲罰。但這項違法事實是可以改善的，也就是進入相關審議機關，進行第三次變更設計審查，在還有改善空間下，是否要走上解約一途，市府甲方必須評估各項利害得失，因為此關乎全民利益，不是任何人說解就解。
其次，柯市長上任後，經專家評估，大巨蛋的公共安全必須更為提升，但在未與「乙方」協商下，即逕自召開記者會，下令遠雄拆蛋或拆商場，此舉雖帶來高度的政治效應，卻因此破壞了甲乙雙方的信任關係，不利推動大巨蛋的發展。
第三、遠雄在此過程中，不斷展現其財大氣粗、有錢能使鬼推磨的態度，是企業參與公共建設的最壞示範，畢竟，大企業參與公共建設，在追求利潤之餘，仍負有一定的社會責任與企業良心。
大巨蛋歹戲拖棚，拖垮了各項市政建設腳步與能見度，也讓大巨蛋疑似弊案，反而再次被忽略，現在第一集暫時結束，第二集的審查大戰正要開始，雙方必須站在讓市民更安全的共同目標，以及做出最高標準的公安建設決心下，讓大巨蛋走出陰霾，煥然一新。（陳曉宜）
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大巨蛋爭議，在遠雄退讓後，從勒令停工到遠雄遞交依照北市公安標準變更設計的同意書後，第一集暫時落幕，柯Ｐ與遠雄在長達一年的攻防戰中雖是兩敗俱傷，但這一年若能換來大巨蛋公安提升了、政府面對財團的執法公信力…
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