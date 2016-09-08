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〈台北都會〉公民團體：沒肉的骨頭還啃得如此高興

2016-09-08

〔記者謝佳君／台北報導〕大巨蛋事件沸沸揚揚，雙方互相拉扯，看在周邊居民眼裡，形容是在「跳探戈」；松菸公園催生聯盟召集人游藝更直指，遠雄根本沒有具體回應市府，也沒完成公安減量，僅表示依照法規辦理，「丟一根沒肉的骨頭，市府還啃得那麼高興！」

大巨蛋位於信義區新仁里，里長吳建德說，面對市府的要求，遠雄始終沒有表現出誠意真心，直到市府要解約才「裝乖」，但里民從一開始就不希望蓋大巨蛋，當地已過度開發，只能「邊反對邊蓋」。

興建大巨蛋衍生破壞古蹟、地層下陷及住家裂縫擴大等問題，都讓里民相當反彈，尤其完工後在大巨蛋和信義商圈夾擊下，形同住在百貨公司裡，里民一直醞釀反抗。吳建德說，而今大巨蛋演變為政治事件，原本期望新政府有翻盤機會，但眼看市長柯文哲民調、威信低迷，恐怕只會拖到下一任市長。

游藝則譏諷，廉政委員會早就證明這是一起弊案，不解為何市府還和遠雄玩下去，而且遠雄根本沒有具體回應、也沒有做到公安減量，「市府卻高興成這樣，不知在肯定什麼？」質疑市府到底了不了解這個案子，無法理解為何市府如此軟弱？誠信、尊嚴又在哪裡？

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