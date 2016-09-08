〈台北都會〉大巨蛋停工1年 遠雄進場6項施作
遠雄：已備料 先進行工區普查
〔記者郭逸、郭安家／台北報導〕最高行政法院七月間同意遠雄針對大巨蛋有公安疑慮的部分先行報備施工，遠雄前天已進場施工市府通過審核的其中六項，大巨蛋帷幕牆則待用印並送交市府備查，才能進場施工；遠雄發言人楊舜欽表示，遠雄已備好工程材料，先從鎖固帷幕牆開始施作，並進行工區普查，市府陸續審核通過的項目再派員進場。
大巨蛋工程七十九處主要構造未按核准的建築圖說施工，都發局去年五月依建築法發函勒令停工；遠雄隨後向台北高等行政法院聲請停工處分停止執行，七月二十一日裁定結果有公安疑慮的可部分復工。
都發局長林洲民表示，大巨蛋有防範載重、上浮力、鏽蝕及坍塌等公安疑慮的項目，可「先行報備施工」。
都發局：帷幕牆待用印並備查
都發局依據法院裁定，核准十九項公安疑慮施工項目，遠雄也陸續提交七份施工計畫書。林洲民說，屋頂鈦版、防洪抽排水系統、損傷維修、防火披覆和防火漆、PC看台版及地下室完整結構體，日前因為沒有起造人、監造人與工程人員用印，未核准進場施工，都發局本月六日再審遠雄遞送的計畫書，六項已完成用印並通過審查，至於大巨蛋帷幕牆待完成用印並送都發局備查，也可開始施工。
楊舜欽昨天表示，都發局審查通過的六項有公安疑慮的工程，遠雄前日已進場施工，其他的工程則已經備好材料，用印後送交市府備查，就會陸續派員施工。
至於遠雄昨接受北市府提出的公安標準，楊舜欽說，遠雄和市府達成共識，將公安標準分項交由營建署台灣建築中心、都發局與環保局審查。據了解，遠雄若接受北市府提出的公安標準，全區容留人數從十四萬人降為九萬人，商場、旅館、影城棟等地面層都要淨空，粗估遠雄得砍掉六％獲利，損失約四十七億元。
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