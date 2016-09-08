〈台北都會〉公有停車場滿停 泰山盼新闢

2016-09-08

〔記者葉冠妤／新北報導〕泰山公有停車場使用率高達九十％以上，地方抱怨停車位長期一位難求，盼市府協助新闢停車場，讓泰山民眾擺脫找車位的夢魘。新北市交通局回應，考量財務可行性、周邊使用需求等，且泰山已規劃塭仔圳重劃區，未來擬利用重劃區內公共設施或學校校舍共構停車場。

泰山區長劉淑芬指出，根據交通局統計資料，泰山有五座公有停車場，共一二五三個車位，一○四年與一○五年上半年的尖峰停車率逼近百分之百，不僅居民苦嘆一位難求，到泰山洽公、遊玩的民眾也感到停車大不易。

義仁里里長許火炎表示，附近雖然有義學立體停車場，但五百多個車位常常停滿，「想租也租不到，要租長期車位只能等別人退租。」此外，部分私人平面停車場也因塭仔圳重劃即將拆除，五、六百台車子恐面臨沒位停的窘境。

交通局停車管理科長金肇安解釋，要闢建停車場，需評估周邊使用需求、場地地形及財務收支平衡等因素，未來擬利用重劃區內公共設施共構停車場，或欲改建校舍的學校合作。