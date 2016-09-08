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〈台北都會〉公民團體︰回歸專業 盤點國有地
2016-09-08
〔記者鍾泓良／新北報導〕中央希望新北市配合社會住宅政策興建到六．六萬戶。OURs專業者都市改革組織秘書長彭揚凱表示，中央要新北市加碼，那麼就須具體地談土地及資金，否則很難談得動，且此事應回歸政策專業好好合作。
新北市屬於國民黨執政，又朱立倫已進入第二任期，是否會影響新北市、中央溝通及積極度。彭揚凱認為，最缺社宅的新北市若成績上贏不過桃園、台中不好交代；他分析，若朱只打算完成任內的七千戶，未來若八年廿萬戶跳票，中央也可以推託是新北市不配合，最後兩敗俱傷。
彭揚凱表示，社宅政策應回歸到內政部及城鄉局；中央須務實地盤點各地方國有地，再針對各縣市不同條件給予協助；新北市也要找到自己的困境，必要時向中央求援。另外，他說，《住宅法》修法已納入租稅減免等配套，預計年底可通過，建議可以租屋活化成社宅。
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