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〈台北都會〉中央推社宅 促新北8年6.6萬戶

2016-09-08

市府目前目標108年7千戶

〔記者鍾泓良／新北報導〕蔡英文政府上任後推動「八年廿萬戶社會住宅」政策，日前首度提及希望新北市八年提供六．六萬戶，這和新北市目前社宅目標是「一○八年蓋七千戶」，高達五．九萬戶落差。新北市城鄉局副局長江志成表示，希望中央能土地無償撥用，或採合作開發，如回饋部分戶數給軍人租用等。

台北市長柯文哲就任時喊出「八年五萬戶」，台中、桃園也喊出「八年蓋一萬」、「四年蓋兩萬」的目標。

市府盼中央能土地無償撥用

江志成表示，日前與中央開會時，中央首次提到新北市在八年分配到六．六萬戶，市府還沒有具體跟中央討論怎麼補足剩下五．九萬戶，但新北市政府在土地及資金都須中央合作。

江志成指出，新北市的市有地不多，因此需要仰賴國有地，七月時城鄉局已有向中央發文要清查市內國有地。而新北市過去就有向中央申請國有地有償撥用，他舉例，一．五公頃的永和區國軍帳務中心須七億元有償撥用；二．九公頃的三峽區國光段也花三億元以上。他提到，除了政府興建，新北市府也採「公私合作」，如三重青年社會住宅採ＢＯＴ、大豐造紙廠容積獎勵回饋社宅等。

江志成坦言，有償撥用對地方政府財務吃緊，不僅容易排擠其他預算，議會也不容易同意，希望中央能放寬無償撥用，或採合作開發，如回饋部分戶數給軍人租用等。

而在資金方面，江志成表示，目前七千戶的維護興建成本是透過公務預算編列，然而未來若要供應六．六萬戶，公務預算恐難以支應。

江說，新北市府過去就有向議會提案成立住宅行政法人。住宅行政法人可讓管理人力更彈性，「否則以政府人力編制，連七千戶都沒有辦法管理。」他說，成立法人後會再考慮成立住宅基金，但目前仍須議會同意。他也提到，中央有考慮針對社宅興建設立低利融資平台的想法，後續將進一步討論。

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  • 全國首創的ＢＯＴ青年社會住宅位於三重區大同南路，八月開放申請，採只租不賣、市價八折以下，預計年底入住。（記者鍾泓良攝）

    全國首創的ＢＯＴ青年社會住宅位於三重區大同南路，八月開放申請，採只租不賣、市價八折以下，預計年底入住。（記者鍾泓良攝）

  • 位於永和區的國軍帳務中心佔地一‧五公頃，目前新北市府已拆除建築完成綠美化，有償撥用費用須七億元。 （記者鍾泓良攝）

    位於永和區的國軍帳務中心佔地一‧五公頃，目前新北市府已拆除建築完成綠美化，有償撥用費用須七億元。 （記者鍾泓良攝）

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