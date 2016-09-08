快訊突破！基本工資審議 7席資方委員2人現身 趕世大運？柯文哲：遠雄按程序施做大巨蛋 台鐵運務員發起9/15、16集體休假 萬張買單湧入 樂陞跌停變漲停！ 四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
〈北部〉教會前燒紙錢 現場汽油味濃
2016-09-08
〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市一處教會6日晚間遭人放置紙錢，並點火燃燒，消防局獲報趕抵，迅速將火勢撲滅，雖無造成傷亡，卻在現場發現一堆紙錢與空寶特瓶；加上汽油味濃厚，不排除有人縱火，已轉由警方偵辦，釐清案情。
市消防局指出，6日晚間11點多，接獲民眾報案一處教會前有燃燒廢棄物跡象，消防員趕抵後發現，教會鐵門前方有一堆紙錢及容器在燃燒，現場汽油味濃厚，立即以滅火器滅火，隨後灑水降溫，再轉報警方處理。
無傷亡 警懷疑縱火
警方指出，從現場跡象與散落物研判，這起火災恐為人為縱火，所幸未波及無辜，造成傷亡。初步研判，嫌疑人疑對教會不滿，才會在門口燃燒紙錢，雖然教會表示會自行清理現場，不會提告，但警方不敢大意，除加強周遭巡邏勤務，也將調閱監視器，查明縱火嫌疑人身分，釐清動機。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 縱火
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
趕走小黑蚊 小花蔓澤蘭防蚊液奏效
以害除害！有綠癌之稱的小花蔓澤蘭是外來入侵植物，去年中興大學發表小花蔓澤蘭製作的醋液，可趕走小黑蚊，讓花蓮讚炭工房負責人劉得劭動念，以自家可…
網友回應
熱門新聞
- 不甩禁婚令 日桌球女將福原愛和江宏傑結婚了！
- 差點成許純美第5任老公....他現在賣麵討生活
- 侯季然導《四十年》 記錄台灣民歌史
- 大巨蛋復工續建 還要闖三關
- 社論》穿透年輕世代的集體問題
- 東河文旦減產搶手 最後促銷
- 負利率蔓延！投資歐洲公司債 還要倒貼錢
- 小港陸配命案 警方朝情殺方向偵辦
- 迪奧密集煥顏 尊寵貴婦
- 柯強硬終讓遠雄屈服 郝辦不開心：「一場鬧劇」
- 官員：馬政府失職 坐視業者命脈繫中國
- 神明點醒 豬哥亮大腸癌手術成功
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tourism operators to stage march
- 突破！基本工資審議 7席資方委員2人現身
- 歡樂友緣女子公開賽》泰國雙姝 並列領先
- 西島秀俊帥臉走鐘 網友驚：森進一4ni？
- 印尼青少年發明展 我第三
- 2800萬難民是孩童 占全球近半
- 陳其邁酸中央社陳國祥臉書：幫鄭南榕開粉絲專頁
- 野火竄燒猛烈 西葡兩國數千消防員灌救
- 雙十連假高鐵票 9/10起開放訂票
- 救護車沒開進庭院 父子圍攻救護員
- 湖南「蜉蝣」多如雪片紛飛 集體暴斃堆滿馬路
- 海上對流雲系旺盛 澎湖發布大雨特報
- 三度約談蔡友才 檢辯激烈攻防
- 惱人「酒糟肌」 臉頰紅潤不代表氣色好
- 言行粗鄙率直 杜特蒂獲菲人空前支持
- 立委指控 中央社逼記者拉業務 佣金流向不明
- 吳怡霈拉來賓跳火坑 自揭代言費有...
- 迪克牛仔「還活得好好的」 銷聲匿跡自認該被淘汰
- 蔡健雅曬愛喇舌洋男 激吻照曝光！
- 騎車看見超狂置物箱 網友想喊「媽媽」好神！
- iPhone 7 亮相 高解析度雙鏡頭
- 台幣匯率煞不住 昨再勁揚1.72角
- 台鐵運務員發起9/15、16集體休假
- 驚！《步步》姜河那贈情詩 IU回禮藏玄機
- 牧德晶圓檢測 打入一線封測廠
- 不買放水買贏球 世足資格賽爆賄聞
- 高爾夫》老虎回來了！伍茲宣布10月美巡賽復出
- 澳洲Q2經濟成長3%
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉教會前燒紙錢 現場汽油味濃
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分