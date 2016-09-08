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〈北部〉教會前燒紙錢 現場汽油味濃

2016-09-08

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市一處教會6日晚間遭人放置紙錢，並點火燃燒，消防局獲報趕抵，迅速將火勢撲滅，雖無造成傷亡，卻在現場發現一堆紙錢與空寶特瓶；加上汽油味濃厚，不排除有人縱火，已轉由警方偵辦，釐清案情。

市消防局指出，6日晚間11點多，接獲民眾報案一處教會前有燃燒廢棄物跡象，消防員趕抵後發現，教會鐵門前方有一堆紙錢及容器在燃燒，現場汽油味濃厚，立即以滅火器滅火，隨後灑水降溫，再轉報警方處理。

無傷亡 警懷疑縱火

警方指出，從現場跡象與散落物研判，這起火災恐為人為縱火，所幸未波及無辜，造成傷亡。初步研判，嫌疑人疑對教會不滿，才會在門口燃燒紙錢，雖然教會表示會自行清理現場，不會提告，但警方不敢大意，除加強周遭巡邏勤務，也將調閱監視器，查明縱火嫌疑人身分，釐清動機。

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  • 警方指出，從現場跡象與散落物研判，這起火災恐是人為縱火，所幸未造成傷亡。（記者王駿杰翻攝）

    警方指出，從現場跡象與散落物研判，這起火災恐是人為縱火，所幸未造成傷亡。（記者王駿杰翻攝）

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標題：〈北部〉教會前燒紙錢 現場汽油味濃


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