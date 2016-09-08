〈北部〉太魯閣綠能巴士 年底開到天祥

2016-09-08

〔記者王峻祺／花蓮報導〕七輛全新的太魯閣客運純電動低底盤巴士，八月卅日起搶先在花蓮試營運，民眾可免費搭乘三○一線「花蓮火車站—東華大學」至九月底，未來客運公司將再投入三輛新車，預計於年底前開通三○二線「新城火車站—天祥」，正式讓無污染的綠能巴士駛進太魯閣國家公園。

301線 免費試營運到月底

太魯閣客運成立於二○一四年，配合花蓮縣政府「綠能公車」政策，曾引進第一批電動車款，但因車輛故障頻傳、續航力不足，在去年與廠商解約，並於今年四月宣布停駛，經民代協調下恢復行駛及辦理增資，另向國內「凱勝綠能科技」採購全新電動車。

太魯閣客運營運部經理王柏仁說，三○一線免費試營運原到九月十二日，但經花蓮縣政府協調，盼讓市民能有更加舒適的搭乘體驗，免費延長至九月底，另預計年底前將開通三○二線，讓環保無污染的電動低底盤公車正式駛進國家公園。

他強調，新一代的電動巴士強化安全性，除有無障礙的友善服務，行駛在山路間時，也有助車起步功能，不會在斜坡上發生起步後滑的危險情況。

縣長傅崐萁說，縣府規劃電動巴士低碳路線，綠能巴士把最好、最高的服務品質帶進花蓮，讓民眾及東華大學的學子、老師有最棒的交通工具搭乘，未來沒有空氣污染的綠能巴士，也會正式迎接國內外遊客暢遊太魯閣。