快訊突破！基本工資審議 7席資方委員2人現身 趕世大運？柯文哲：遠雄按程序施做大巨蛋 台鐵運務員發起9/15、16集體休假 萬張買單湧入 樂陞跌停變漲停！ 四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
〈北部〉太魯閣綠能巴士 年底開到天祥
2016-09-08
〔記者王峻祺／花蓮報導〕七輛全新的太魯閣客運純電動低底盤巴士，八月卅日起搶先在花蓮試營運，民眾可免費搭乘三○一線「花蓮火車站—東華大學」至九月底，未來客運公司將再投入三輛新車，預計於年底前開通三○二線「新城火車站—天祥」，正式讓無污染的綠能巴士駛進太魯閣國家公園。
301線 免費試營運到月底
太魯閣客運成立於二○一四年，配合花蓮縣政府「綠能公車」政策，曾引進第一批電動車款，但因車輛故障頻傳、續航力不足，在去年與廠商解約，並於今年四月宣布停駛，經民代協調下恢復行駛及辦理增資，另向國內「凱勝綠能科技」採購全新電動車。
太魯閣客運營運部經理王柏仁說，三○一線免費試營運原到九月十二日，但經花蓮縣政府協調，盼讓市民能有更加舒適的搭乘體驗，免費延長至九月底，另預計年底前將開通三○二線，讓環保無污染的電動低底盤公車正式駛進國家公園。
他強調，新一代的電動巴士強化安全性，除有無障礙的友善服務，行駛在山路間時，也有助車起步功能，不會在斜坡上發生起步後滑的危險情況。
縣長傅崐萁說，縣府規劃電動巴士低碳路線，綠能巴士把最好、最高的服務品質帶進花蓮，讓民眾及東華大學的學子、老師有最棒的交通工具搭乘，未來沒有空氣污染的綠能巴士，也會正式迎接國內外遊客暢遊太魯閣。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
趕走小黑蚊 小花蔓澤蘭防蚊液奏效
以害除害！有綠癌之稱的小花蔓澤蘭是外來入侵植物，去年中興大學發表小花蔓澤蘭製作的醋液，可趕走小黑蚊，讓花蓮讚炭工房負責人劉得劭動念，以自家可…
網友回應
熱門新聞
- 不甩禁婚令 日桌球女將福原愛和江宏傑結婚了！
- 差點成許純美第5任老公....他現在賣麵討生活
- 侯季然導《四十年》 記錄台灣民歌史
- 大巨蛋復工續建 還要闖三關
- 社論》穿透年輕世代的集體問題
- 東河文旦減產搶手 最後促銷
- 負利率蔓延！投資歐洲公司債 還要倒貼錢
- 小港陸配命案 警方朝情殺方向偵辦
- 迪奧密集煥顏 尊寵貴婦
- 柯強硬終讓遠雄屈服 郝辦不開心：「一場鬧劇」
- 官員：馬政府失職 坐視業者命脈繫中國
- 神明點醒 豬哥亮大腸癌手術成功
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tourism operators to stage march
- 突破！基本工資審議 7席資方委員2人現身
- 歡樂友緣女子公開賽》泰國雙姝 並列領先
- 西島秀俊帥臉走鐘 網友驚：森進一4ni？
- 印尼青少年發明展 我第三
- 2800萬難民是孩童 占全球近半
- 陳其邁酸中央社陳國祥臉書：幫鄭南榕開粉絲專頁
- 野火竄燒猛烈 西葡兩國數千消防員灌救
- 雙十連假高鐵票 9/10起開放訂票
- 救護車沒開進庭院 父子圍攻救護員
- 湖南「蜉蝣」多如雪片紛飛 集體暴斃堆滿馬路
- 海上對流雲系旺盛 澎湖發布大雨特報
- 三度約談蔡友才 檢辯激烈攻防
- 惱人「酒糟肌」 臉頰紅潤不代表氣色好
- 言行粗鄙率直 杜特蒂獲菲人空前支持
- 立委指控 中央社逼記者拉業務 佣金流向不明
- 吳怡霈拉來賓跳火坑 自揭代言費有...
- 迪克牛仔「還活得好好的」 銷聲匿跡自認該被淘汰
- 蔡健雅曬愛喇舌洋男 激吻照曝光！
- 騎車看見超狂置物箱 網友想喊「媽媽」好神！
- iPhone 7 亮相 高解析度雙鏡頭
- 台幣匯率煞不住 昨再勁揚1.72角
- 台鐵運務員發起9/15、16集體休假
- 驚！《步步》姜河那贈情詩 IU回禮藏玄機
- 牧德晶圓檢測 打入一線封測廠
- 不買放水買贏球 世足資格賽爆賄聞
- 高爾夫》老虎回來了！伍茲宣布10月美巡賽復出
- 澳洲Q2經濟成長3%
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉太魯閣綠能巴士 年底開到天祥
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分