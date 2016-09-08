〈北部〉詐騙案 7成受害者是大學生
〔記者王錦義／花蓮報導〕隨著大專院校陸續開學，有許多大學新鮮人首度離開家庭到外面獨立住宿，被詐騙風險相對提高，吉安警分局統計轄區詐騙案，多達七成是大學生受騙，志學派出所長潘更生受轄區東華大學邀請，昨針對兩千多名新生宣導交通安全、防詐騙、校外租屋等相關議題，除保護新生安全，也希望讓詐騙案發生數逐年下降。
派出所長 赴東華宣導防詐騙
志學派出所長潘更生說，過去發現很多新鮮人因為首次到外縣市住宿，家人都會給予金融卡，經濟自主性比過去國高中時代高，加上網路購物、網路遊戲、交友等盛行，轄區大學生遭詐騙的機會比其他村民高出許多，因此從四年前開始，在學校邀請下，每年九月利用開學報到新生訓練首日，對兩千多名新生進行防詐騙宣導，也分析轄區易發生車禍路段、類型，希望有效保護新生們的身心健康和財產安全。
4年前起宣導 被騙案件下降
潘更生說，除針對新生宣導，也深入轄區每間便利商店，只要遇到有學生購買大量遊戲點數的，就會請店員多關心是否遭到詐騙，經過這樣雙管齊下的反詐騙效果很好，從四年前大學生被騙案件一年約四十多件，降到今年截至目前為止只有五件。
今天五月間，就成功攔阻兩件ATM轉帳的詐騙案，賴姓女大生接到詐騙電話表示網路購物分期付款設定錯誤，女大生當時信以為真，便馬上跑到志學郵局的自動提款機前準備匯款，還好被巡邏警員發現異狀，保住女大生六萬多元的生活費。
吉安警分局指出，以目前大學生遭受詐騙最多的案件就是網路購物，最常是「購物時設定錯誤成分期付款」，其次是「貨品重複訂購十組以上」；還有就是購物付款後沒有收到貨品或收到假貨；另外則是假冒友人突然借錢、幫忙購買遊戲點數等類型。
花蓮縣刑警大隊長王志宏說，大學生網路詐騙案受騙金額多在數千元到萬元間，金額不高，但占詐騙案整體有比較多的比率；而花蓮縣佯稱檢警電話詐騙案件較少，但詐騙金額動輒數十萬至百萬，去年度轄區共有三件金額在一百萬元以上，五到八月間舉行打擊詐騙專案，總共逮捕涉嫌提領的詐騙車手合計二十一人。
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