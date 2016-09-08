〈北部〉學生因他改變 周成翰獲教部傑出導師
全國5位宜蘭唯一
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕「我對孩子的愛，就像蜘蛛網一樣。」宜蘭市凱旋國中花美男老師周成翰，榮獲教育部一○五年度友善校園傑出導師，他關切每個孩子，讓孩子感受到愛，觸角更擴及家長，形成老師、家長、學生「金三角」，共同學習與成長；曾有學生想混幫派，後來從軍報國，他說：「因為老師，才想改變自己。」
教育部一○五年度友善校園傑出導師共五名老師獲獎，三十二歲周成翰是宜蘭唯一；長相俊秀媲美偶像劇花美男的他，彰化師範大學英語系畢業後，到英國攻讀國際關係碩士；回台後就到凱旋國中服務，任教十年帶過三屆導師班；他說，導師就像孩子的第二父母，導師的陪伴、付出、關心，都會讓孩子起很大變化。
一個班級約三十名學生，周成翰對每個孩子都會家訪溝通，形成老師、家長、學生「黃金三角」。他說，不了解孩子的家庭，怎能真正認識這個孩子？因此在開學前，他就會開始聯繫家長，定期跟家長約訪，溝通孩子近況，印製教育文章供家長閱讀，師生、家長一起學習。
揪家長之力助弱勢
周成翰還引入家長力量，成立班級基金，邀請有能力家長捐款，幫助班級中經濟弱勢學生、印製班書、建立班級共讀圖書空間；有家長志願在放學後來校，跟老師一起協助孩子學習和補救教學，師生與家長間形成良性與正面關係。
「關照每個孩子，用愛照顧，孩子才會改變。」周成翰說，看到孩子改變，是他想繼續當老師的動力，每個學期他都會跟孩子深度談話，讓孩子知道老師有看到他們的亮點。
曾經有個面臨三大過的學生，經過周成翰長期陪伴，協助他完成愛校服務、戒菸、處理感情問題，讓這名差點走上幫派的學生，現在朝向軍人之路邁進，學生曾在作文寫著「因為老師，因為有愛，才想要改變」。
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