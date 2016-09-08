〈北部〉剪髮、做月餅 寒士受助童過中秋

2016-09-08

〔記者俞肇福／基隆報導〕下週四就是中秋節，人安基金會基隆站昨天在安和里民活動中心辦理「寒士慶中秋」活動，陪伴二百五十位寒士提前過節；另外，長榮桂冠酒店邀請家扶受扶助戶幼童提前過節，小朋友在廚師指導下，DIY寶貝球蛋黃酥，看到自己做出寶貝球蛋黃酥，笑到合不攏嘴。

人安基隆站站長周泉宥表示，由於服務的寒士四成沒工作，今年活動除了請寒士吃頓飯外，現場發放「寒士就業包」，基隆就業服務中心派專員到場幫忙寫履歷表，協助寒士回歸社會。

周泉宥說，感謝社團法人清海無上師世界會、基隆市旗袍愛心協會等多個團體共襄盛舉；另外，衛福部基隆醫院義診及基隆市理燙髮美容職業工會義剪，讓寒士感受到社會關心。

基隆長榮桂冠酒店總經理吳建明表示，酒店即將歡度十八週年慶，為了善盡社會責任，昨天與基隆家扶中心合作，邀請家扶小壽星到長榮參加生日趴。

小朋友依照副主廚尤永安的指導，從擀麵皮、包料到外皮上色畫出黃色、綠色、藍色及紅色的寶貝球蛋黃酥，當孩童看到自己的成品大功告成，充滿成就感，度過快樂的一天。