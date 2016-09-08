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〈北部〉自行車標線「黑白畫」 騎士霧煞煞

2016-09-08

〔記者盧賢秀／基隆報導〕環島自行車1-1線在仁愛區精一路與仁五路段的標線，引導民眾進入龍安街鐵道旁騎乘，不過沿路標線標誌位置與引導方向錯誤，騎士搞不清楚會迷路，還有民眾說，怎麼專走小路不走大道？

市府︰將請廠商改善

市府交通旅遊處交通工程科長顏黃暉說，走巷道是避免自行車與一般汽機車交織，是安全考量；至於標誌標線設置不當，目前才剛劃設完成，還未驗收，將請廠商改善。

「這怎麼畫的標線，前面明明是單行道，還畫左轉，要人家逆向騎！」市府交旅處最近在市區繪設自行車環島1-1北台濱海環線的標誌與標線，引導車友順利銜接自行車道或適當道路。

不過被郭姓車友抓包，在仁五路與精一路所設置的自行車標誌標線不當，引起爭議。

包括仁五路的右轉標誌指向商家，民眾笑稱要「撞壁」，此外，精一路往龍安街向方，在精一路十四號前標線直行，但前方直直走往山上走，右轉繞到成功陸橋下，又繞回仁五路或是到成功國小方向，像迷宮，應該左轉龍安街往八堵方向才對。

此外，精一路往愛三路方向，標誌與標線不一，精一路十九之一號前標線左轉，前方仁五路是單行道，左轉就逆向，標誌則是直行愛三路。

民眾也質疑導引自行車友走巷道反而會迷路，仁五路直行南榮路（舊台五線）就很簡單，有些畫蛇添足。

交工科長顏黃暉表示，該路網是工務處規劃設計，體育署補助經費，交工科負責施工，南榮路交通流量大，自行車與汽機車交織較危險，才引導騎士利用替代道街龍安街，至於標線標誌如有錯誤，將要求廠商改善。

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  • 精一路十九之一號前自行車左轉標線，恐指引車友逆向。（記者盧賢秀攝）

    精一路十九之一號前自行車左轉標線，恐指引車友逆向。（記者盧賢秀攝）

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