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〈北部〉敬師金禮券300元 今年照發
2016-09-08
〔記者俞肇福／基隆報導〕不同於台北市長柯文哲大動作砍掉敬師金，基隆市政府今年照樣編列敬師金禮券三百元，表達對老師的敬意與感謝；全市高中職以下、公私立學校及幼兒園教師，共三千五百位教師，教師節將收到這份「薄禮」。
3500位教師 教師節會收到
基隆市教育處副處長陳淑貞表示，包含正式教師、代理教師及幼兒園的教保員，都可以領取，教育處會將禮券撥到各校，再轉發到老師手中。
老師︰怨無不怨少、有就好
敬師金全國各地標準不一，台北市長柯文哲今年大刀一砍刪除兩千元敬師金，改採電子賀卡，新北市則發給每位教師一千元禮券；記者私下詢問幾位老師，有老師自嘲說「以往北北基三地敬師金，永遠是基隆墊底，今年我們終於勝過台北市」，有的則說「怨無不怨少、有就好」，有位老師說，教師節老師沒放假勞工放假，已經夠奇怪，還好有這三百元禮券，代表市府對我們的尊重。
基隆市教師職業工會秘書長李啟嘉說，感謝市長以具體行動表達對教師重視，市府的心意，相信教育夥伴會有感；國民黨基隆市議會黨團書記長秦鉦表示，敬師金行之有年，基隆市無須跟著柯Ｐ亂砍預算，三百元禮券對於基隆預算，不至於太大影響；民進黨議員蘇仁和也說，教師奉獻心力，這微薄的三百元禮券，是表達感謝與尊重，應該維持。
資深教師 市府編列獎勵金
另外，市府為表達對資深教師的敬意編列獎勵金，服務四十年有一萬元、服務三十年八千元、服務二十年有六千元、服務十年有四千元；今年沒有服務滿四十年教師獲獎勵，服務三十年有八位，服務廿年有九十一位，服務十年有八十二位，共有一百八十一位資深教師，將由教育處表揚，共發放九十三萬八千元。
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