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〈北部〉台鐵新豐富站 週六啟用

2016-09-08

〔記者許展溢／後龍報導〕台鐵後龍豐富站自前年九月動工，台鐵昨天宣布將在十日通車啟用，並於當日上午八點三十分在場內發售限量八百套的紀念套票供民眾收藏；將管轄豐富站的苗栗站長江國聖說，新豐富站不僅嶄新也是全功能的車站。

當天發售紀念套票

走入將落成的豐富車站，可見施工人員如火如荼趕工中；江國聖表示，打造這座車站，最主要是配合高鐵轉運，由於舊豐富站缺少許多設施，新豐富站提升內部功能，如無障礙電梯兩部、汽車停車格四十二格、機車格一○八格、自行車格六十格。此外，站內還有哺乳室、親子廁所等，旅客轉乘徒步到高鐵站只需約兩分鐘。

江國聖說，豐富站與高鐵苗栗站形成雙鐵共構，希望未來能相輔相成。高鐵苗栗站長李慧明表示，相當樂見豐富站通車後提升運量，一同帶動地方經濟發展。

江國聖表示，啟用當天上午八點半將同步發售紀念套票，套票有豐富車站的油桐花花瓣意象風格，內有豐富站上、下午的名片式月台票各一張，限量發售八百套，每套售價九十九元，每人限購五套。

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  • 台鐵豐富站十日將通車啟用， 正如火如荼趕工中。（記者許展溢攝）

    台鐵豐富站十日將通車啟用， 正如火如荼趕工中。（記者許展溢攝）

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